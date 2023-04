Il titolare del pub "Emiliano venne da me il giorno dopo l’agguato per chiedere lavoro"

"E’ stata una liberazione. Sapere che i responsabili dell’aggressione a Martina sono stati individuati ha riportato a tutti noi un po’ di serenità. Anche se io continuo a chiedermi: se avessi capito prima che Emiliano poteva arrivare a tanto forse si poteva evitare tutto questo. Il rimorso me lo porterò dentro per sempre...". Massimo Cosmo è il titolare dell’Hop ’n Drop, il pub dove Martina ha lavorato per dieci anni ("e speriamo di riaverla qui appena starà meglio", dice), fino alla notte terribile dell’agguato che l’ha sfigurata. Ma quello è anche il pub dove le vite di Martina e di Emiliano Laurini, accusato di essere il mandante dell’aggressione alla giovane barista, si sono intrecciate.

"Emiliano ha lavorato da noi un annetto: non come buttafuori, stava alla porta del locale. Che tipo era? Adesso posso dire che è uno che ti ‘frega’ – racconta Cosmo – nel senso che la prima impressione che dà è quello di una persona anche debole, che ha bisogno di aiuto. Sa fare tenerezza, diciamo. E con le donne probabilmente gioca su questo".

C’è stato un episodio particolare che ha convinto il titolare del locale a chiudere con Laurini. "È successo un fatto brutto: si ingelosì di Martina, le frugò nella borsa. Le rubò il telefono per leggere i messaggi. Quando l’ho saputo l’ho licenziato, anche se lui aveva provato a mettere in cattiva luce Martina con me. Ma non aveva speranze – dice – Martina è come una figlia, ed è una delle ragazze più buone che conosca. Da Emiliano mi sento tradito. Dare un posto di lavoro significa anche dare fiducia. E guardate cos’ha combinato?".

Massimo riavvolge il nastro fino alla notte dell’aggressione alla giovane barista. "Siamo corsi subito da lei. Io da quel giorno non l’ho più rivista, ma la sento sempre. Le vogliamo tutti molto bene, vorremmo fare di più per aiutarla". Ed Emiliano? Dal giorno del licenziamento si è più fatto vedere? "Sì, pensi la faccia tosta... E’ venuto da me a chiedermi di poter tornare a lavorare esattamente la mattina dopo l’aggressione". Una strategia ‘ingenua’ e grossolana per deviare eventuali sospetti? Non ha funzionato. "L’ho rimandato a casa – continua Cosmo–: Se uscirai pulito da questo fatto allora si vedrà, gli ho detto. E invece...". Massimo continua a chiedersi se poteva fare di più. "Quando stava con Emiliano, a un certo punto Martina aveva iniziato a prendere alcuni giorni di assenza dal lavoro. Questo mi è sempre sembrato strano... lei è una lavoratrice. Una volta mi confessò di non poter venire perché aveva un occhio nero. Ho sbattuto contro uno spigolo, mi ha detto. A ripensarci ora...".

Maristella Carbonin