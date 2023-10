Il tessile soffre ancora. Inglesi e americani comprano meno. Mancano 52 milioni

Il distretto pratese sta attraversando una fase complessa e adesso, a certificarlo, ci sono anche i dati del "Monitor dei Distretti della Toscana" elaborati dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Nel primo semestre mancano 52,3 milioni di export rispetto al 2022. I numeri sono stati illustrati ieri, a Firenze, alla presenza di Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana, e Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria della stessa Intesa Sanpaolo. Se, in generale, distretti e poli tecnologici si confermano centrali in Toscana, rappresentando da soli il 53% dell’export complessivo, con un valore di 15,3 miliardi di euro e una crescita dell’8% (a giugno 2023, rispetto al primo semestre 2022), il secondo trimestre di quest’anno fa comunque emergere i chiari segni di un rallentamento. Altro elemento caratteristico di questa specifica fase è la disomogeneità del quadro, con situazioni molto diverse fra un distretto e l’altro. E in questo contesto, a registrare un calo importante è proprio il sistema moda.

Si conferma il più rilevante per valore di esportazioni, con un totale di 8,3 miliardi di euro di vendite all’estero, ma anche con una contrazione rispetto al 2022. Caratterizzate dal segno meno, se paragoniamo il primo semestre 2023 con lo stesso periodo dell’anno precedente, sono in particolare le esportazioni di pelletteria e calzature di Firenze (-7,4%, pari a 261,8 milioni di export), quelle del distretto dell’abbigliamento di Empoli (-4,4%, pari a -58,6 milioni) e del tessile-abbigliamento di Prato (-4,1%, per un totale di -52,3 milioni di euro). Al contrario, si rafforzano i distretti aretini della filiera pelle (+15,5%) e del tessile-abbigliamento (+8,8%).

Dopo un 2022 particolarmente brillante (+15,5% rispetto al 2021), secondo i dati fotografati dal Monitor, il distretto del tessile e dell’abbigliamento di Prato ha frenato, registrando nei primi sei mesi del 2023 un totale di 1,2 miliardi di euro di esportazioni. Il rallentamento è maturato in particolare nei confronti dei mercati inglese (-26,9%) e americano (-26,7%), mentre sono rimasti stabili i principali mercati di riferimento come Francia, Germania e Spagna. Cresciute invece le esportazioni verso Polonia (+23,4%) e Turchia (+14,4%) che però evidentemente non bastano a recuperare le perdite. Sempre focalizzando l’attenzione su Prato cresce, contrariamente al tessile, la meccanica: la produzione di macchine per l’industria tessile ha registrato infatti un +16,1%, che corrisponde ad un valore di 7,9 milioni di euro di esportazioni. Infine, per il sistema casa, ecco la produzione di mobili imbottiti e per dormire che si divide fra Quarrata (Pistoia) e la provincia pratese: in questo caso il Monitor di Intesa Sanpaolo ha fotografato un calo del 16,8% rispetto al primo semestre del 2022, pari a 10,6 milioni di euro.

Lisa Ciardi