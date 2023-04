Il tesoro nascosto di suoni Da scoprire in cattedrale

Sarà "Un tesoro nascosto di suoni" il concerto in programma domani alle 16 in Duomo, grazie all’antico e prezioso organo della Cappella del Sacro Cingolo. Protagonista il pratese Gabriele Giacomelli, organista di fama internazionale, musicologo, docente al Conservatorio di Bologna, ispettore della Soprintendenza di Firenze, Pistoia e Prato per il restauro degli organi antichi, autore di decine di articoli, saggi e libri, pubblicati sia in Italia che all’estero. Giacomelli suonerà lo splendido organo costruito nel 1588 da Cesare Romani, ampliato nel 1773 da Michelangelo Crudeli e ottimamente restaurato nel 2000 dall’organaro Riccardo Lorenzini di Montemurlo. Uno strumento particolarissimo, di dimensioni assai ridotte, reso quasi invisibile al pubblico (la tastiera è nascosta in sacrestia) ma che ha timbri magnifici e una voce che si espande in tutta la cattedrale. È prevista anche la partecipazione dell’ensemble corale pratese Euphonios diretto da Elia Orlando, docente al Conservatorio di Parma, che interverrà in alcuni momenti, recuperando affascinanti prassi antiche caratterizzate dallo stretto dialogo fra l’organo e le voci umane. Per rendere più interessante l’esperienza di ascolto i cantori si disporranno lontano dall’organo in luoghi di grande suggestione acustica. Il programma - in grado di essere apprezzato sia dagli intenditori che da un pubblico meno preparato - prevede brani del grande compositore e organista pratese Domenico Zipoli, da lui composti sia in Italia che in Sud America (dove si recò come missionario gesuita nel 1717), oltre a brani barocchi di Gerolamo Frescobaldi, Johann Sebastian Bach (fra cui la celebre Air), Giovanni Battista Pergolesi e Domenico Scarlatti. Non mancheranno anche brani del Novecento, composti da Max Reger (di cui si celebrano i 150 anni dalla nascita) ed Edward Elgar, composizioni che nessuno ancora ha mai osato suonare su questo organo. Un’occasione unica per ascoltare un autentico tesoro nascosto della nostra città, la cui voce ci trasmette ancora emozioni, trasportandoci indietro nel tempo e accendendo un faro su una storia degna di essere conosciuta e apprezzata. Il concerto è a ingresso libero, ed è organizzato dal Rotary Club Prato, in collaborazione con il Capitolo della Cattedrale e il patrocinio del Comune.

L’organo sarà suonato in pubblico per la prima volta dopo la pandemia. "Uno strumento di grande valore e di grande bellezza – spiega Giacomelli –, molto piccolo e particolare, ma il cui suono si espande fortissimo in tutta la Cattedrale, nonostante sia nascosto ai fedeli. Ci saranno poi anche alcune sorprese in un gioco di regia che renderà tutto il programma ancora più avvincente". L’organo è incassato nel muro perimetrale della Cappella, celato da una tenda e con la tastiera collocata sul lato opposto delle canne di facciata: per suonarlo bisogna recarsi nella sagrestia. Lo strumento è dunque quasi invisibile ma è viceversa perfettamente udibile. L’acustica è infatti stupefacente: il suono cristallino dello strumento è percepibile in tutta la Cattedrale. Un tesoro nascosto perché appunto sia l’organo che l’organista sono nascosti.