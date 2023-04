Il terremoto al Pecci Querela a Bini Smaghi E Perrella si oppone all’archiviazione

La querelle fra l’ex direttrice del Pecci, Cristiana Perrella, licenziata dal Centro di viale della Repubblica nell’ottobre del 2021, e il presidente della Fondazione per le Arti contemporanee in Toscana, Lorenzo Bini Smaghi, è approdata in un’aula di tribunale. A portarcela è stata la stessa Perrella che ha querelato Bini Smaghi per "danno di immagine" chiedendo un risarcimento. A un anno e mezzo di distanza dal fatto ci sono ancora gli strascichi di quello che fu un vero e proprio terremoto per il Centro Pecci quando la direttrice venne licenziata in tronco dal cda che comunicò la decisione tramite un comunicato stampa, all’insaputa della diretta interessata. Ma quello che mandò su tutte le furie Cristiana Perrella fu l’intervento di Bini Smaghi in commissione controllo e garanzia che, a suo dire, fece dichiarazioni in diretta streaming (e quindi visibili da tutti) ledendo l’immagine e la professionalità della stessa ex direttrice e critica d’arte che era stata alla guida del centro Pecci per tre anni e mezzo.

La Procura ha aperto un fascicolo a carico di Bini Smaghi ma adesso ha chiesto l’archiviazione non rinvenendo nelle dichirazioni del presidente atti lesivi nei confronti dell’immagine dell’ex direttrice. Ieri il procedimento è arrivato di fronte al giudice per l’udienza preliminare. Cristiana Perrella è intenzionata ad andare fino in fondo e, tramite il suo legale, ha presentato opposizione all’archiviazione. Il giudice si è riservato la decisione rinviando l’udienza di una settimana. A buttare benzina sul fuoco erano state alcune dichiarazioni rilasciare da Bini Smaghi durante la commissione controllo e garanzia convocata in Comune per rendicontare su quello che era successo con il licenziamento della Perrella. "Il museo Pecci, tra quelli della sua categoria, è quello più costoso e con meno visitatori. Nessuno ci viene ed è la bella addormentata dell’arte contemporanea italiana", aveva detto Bini Smaghi in commissione aggiungendo: "Il museo ha bisogno di un cambio di passo che la direttrice non è stata in grado di dare. In questi due anni ci siamo riuniti ben 17 volte senza ottenere le risposte che avevamo chiesto sia in termini di programmazione dell’attività sia in termini di raccolta fondi dai privati". Il cda aveva rinnovato il contratto di Perrella per tre anni con il tacito accordo che si sarebbe dimessa dopo un anno dando un preavviso di sei mesi, a ottobre appunto. "Una richiesta arrivata dalla stessa Perrella – aggiunse Bini Smaghi – che si sarebbe così garantita un’uscita dignitosa, lasciando al museo il tempo necessario per trovare un sostituto".

Frasi che, secondo l’ex direttrice, erano gravemente lesive della sua immagine e che quindi l’hanno spinta a presentare querela. Il giudice deciderà se respingere la richiesta di archiviazione della Procura oppure no fra una settimana.

Laura Natoli