Il teatro tra "La città e il cielo" Gli attori raccontano il Soccorso

Si terrà stasera, a partire dalle 20.30, "La città e il cielo. Il respiro degli alberi, collegamento fra terra e cielo", ovvero l’ultimo dei tre itinerari teatrali della rassegna "La città visibile. Per una nuova drammaturgia dei luoghi", ispirata dal testo "Le Città Invisibili" di Italo Calvino alla scoperta della città e curato da Factory Tac, Spazio Teatrale Allincontro, Riciclidea e CUT. Protagonista di questo appuntamento il Soccorso, con gli attori che faranno rivivere i luoghi, le architetture e la storia del quartiere, con un itinerario che da Piazza Goffredo Lohengrin Landini condurrà il pubblico fino ai giardini di via Carlo Marx. Il teatro diventa così un mezzo non solo per scoprire nuove possibilità espressive, ma per osservare un quartiere storico della città e il suo vivere quotidiano da un punto di vista insolito, attraverso la lettura del sottotesto urbano, che diviene scenografia naturale per la messa in scena e stimolo inaspettato per l’occhio dello spettatore che va oltre il solo uso funzionale delle città. Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione, mandando una mail a [email protected] Per info, contattare i numeri 0574-1835021 1835152