Il Teatro Politeama diventa Fondazione

E’ stata approvata dal consiglio comunale (18 favorevoli e 7 astenuti) la trasformazione del Teatro Politeama Pratese da spa in Fondazione di partecipazione pubblica e privata. Il sì del consiglio conclude un percorso avviato già alcuni anni fa sulla forma giuridica dell’istituzione culturale, ritenendo la fondazione di partecipazione la forma giuridica meglio rispondente all’effettiva natura e alle esigenze delle attività e della missione del Politeama, sia per la valorizzazione di tutte le potenzialità che può offrire, sia perché rappresenta una struttura con una forte missione, sia perché consente l’apporto e la partecipazione dei soci in forme e con ruoli diversificati. Il Politeama non avrà più preclusioni rispetto all’accesso a bandi pubblici e finanziamenti privati e potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste con l’Art bonus. A fronte di questa trasformazione il Comune mantiene ed anzi aumenta il sostegno anche in vista del centenario del teatro, che cadrà nel 2025. "Questo traguardo ha richiesto un grande impegno da parte dei nostri professionisti e degli uffici del Comune - sottolinea la presidente Beatrice Magnolfi (foto) - Il Politeama non ha finalità commerciali, ma culturali e sociali e la veste giuridica della “Fondazione di partecipazione”, in cui convivano istituzioni pubbliche e soci privati, è la più aperta e la più adatta a garantirne il futuro".