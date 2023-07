Il teatro non va in vacanza Abbonamenti: 3 proposte

È sempre il momento di assicurarsi una poltrona per "Planare dall’alto". A luglio il teatro non va in vacanza ma le porte del botteghino sono aperte per i nuovi abbonati alla stagione quest’anno ispirata a Italo Calvino, nel centenario della sua nascita. Prevendita aperta anche per i biglietti singoli degli spettacoli fuori abbonamento in programma: dalla danza di Giulietta e Romeo (10 novembre) del Balletto di Roma con la sua giovane “étoile” Carola Puddu a Magic Prato (15 dicembre) con l’illusionista Mattia Boschi, dal musical Cabaret con la coppia formata da Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo in una nuovissima produzione (5-6 gennaio) all’icona di stile Drusilla Foer che nel 2024 tornerà a casa, al Politeama Pratese, con Venere Nemica (19-20 marzo). Fuori abbonamento anche lo spettacolo di danza Ballade (16 novembre), Le donne di Malamore (24 novembre) con Lucrezia Lante della Rovere e l’anteprima nazionale della commedia L’acqua cheta (16 maggio) con la regia di Sandro Querci. Con "Planare dall’alto" si viaggerà da ottobre a maggio con 18 appuntamenti di prosa, danza, musical, teatro di figura e magia: il primo sipario si aprirà con Pif, in coppia con lo scrittore Francesco Piccolo: lo spettacolo "Momenti di trascurabile (in) felicità" (sabato 21 ottobre) è fuori abbonamento e i biglietti sono già in prevendita.

Una novità di quest’anno è l’offerta di tre tipologie di abbonamento per la prosa. La formula principale "Gran Teatro" comprende 10 spettacoli (Tre uomini e una culla, Le nostre anime di notte, Testimone d’accusa, Perfetti sconosciuti, 1984, Hotel Paradiso, Oliva Denaro, Amanti, Quasi amici, Il calamaro gigante) con uno spettacolo a scelta in omaggio fra Ballade e Le donne di Malamore. Previste altre due tipologie di mini – abbonamenti a 5 spettacoli, denominate "Mosaico" (Tre uomini e una culla, Testimone d’accusa, Hotel Paradiso, Oliva Denaro, Quasi amici) e "Intarsio" (Le nostre anime di notte, Perfetti sconosciuti, 1984, Amanti, Il calamaro gigante). L’abbonamento si può prenotare anche per telefono o per mail (0574 603758; [email protected]) e pagare con bonifico. A luglio la biglietteria del teatro sarà aperta il lunedì dalle 16 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il sabato dalle 10.30 alle 12.30. Info: www.politeamapratese.it