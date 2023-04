Il teatro è solidarietà Il biglietto si paga con i generi alimentari

Quando il teatro diventa il mezzo per fare beneficenza. A Montemurlo ritorna un ’Biglietto di pane, il fortunato format teatral – solidale, promosso dalla compagnia teatrale ’I formaggini Guasti’ in collaborazione con la Caritas Diocesana di Oste e con il patrocinio del Comune di Montemurlo. L’appuntamento è per domenica 30 aprile alle 18,30 al teatro della Sala Banti in piazza della Libertà con lo spettacolo ’Come pinguini ad Honolulu’ per assistere al quale gli spettatori non dovranno pagare un biglietto in denaro, ma in cibo non deperibile come scatolame, pasta e biscotti, e beni di prima necessità per bambini come i pannolini.

Il materiale raccolto sarà poi distribuito dalla Caritas alle famiglie bisognose del Comune di Montemurlo. Sono oltre un centinaio le famiglie che, attraverso il progetto ’Vela’, sono seguite dal Comune di Montemurlo nel sostegno alimentare, nel pagamento delle utenze e nel sostegno all’acquisto del materiale scolastico per bambini e ragazzi. "Iniziative come ’Un biglietto di pane’ sono molto importanti perché, attraverso un invito a teatro, sanno parlare di solidarietà e apertura verso il prossimo", commenta l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti Per prenotare un posto basta telefonare al numero 328.2718519.

Le persone potranno liberamente decidere se e cosa donare. Tutti gli alimenti saranno raccolti dai volontari, inscatolati e portati nel magazzino dell’associazione San Vincenzo De’ Paoli presso la parrocchia del Sacro Cuore. Ogni settimana da qui partono i pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà, circa un centinaio delle 130 inserite nel progetto ’Vela’, il programma di sostegno alla fragilità economica portato avanti dal Comune di Montemurlo, attraverso i servizi sociali, con San Vincenzo De’ Paoli e Caritas di Oste.

ll duo comico i formaggini guasti, Patrizia Guastini e Mirko Gianformaggio, da oltre 20 anni, avvicina i giovanissimi all’arte teatrale. La piccola scuola di Teatro coinvolge allievi dai 6 ai 18 anni e la sua compagnia stabile (costituita da una parte degli allievi) è costantemente attiva in iniziative di forte impegno sociale. In questo contesto si inserisce ’Un biglietto di pane’, un progetto ispirato a quanto realizzato dal Teatro Nazionale della Grecia settentrionale che a Salonicco mise in scena, nella primavera del 2012, degli spettacoli con pagamento in beni di prima necessità, a favore di chi è stato reso povero dalla crisi.

"La nostra associazione – spiega Patrizia Guastini – desidera far sì che i propri allievi vivano il teatro come un’arte decisamente legata all’attualità e al momento storico. Si tratta di interpretare il teatro come una riflessione sul senso della cittadinanza odierna, sul senso della comunità e del bene comune".