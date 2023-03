Il taglio dei posti letto e le barelle nei corridoi

La critica alla strategia

"La maggior parte dei presidi ospedalieri ha subito negli anni un drastico taglio del numero di posti letto nell’ottica di implementare un modello di ospedale per ‘acuti’. Al momento attuale, tuttavia, non è stato messo in opera un modello territoriale efficace che possa far fronte a tutto ciò che viene considerato ‘non acuto’. è perciò necessario, almeno in parte, ripristinare i posti letto degli ospedali per far fronte alla situazione attuale che vede pazienti, spesso anziani e fragili, sostare nelle barelle del pronto soccorso per ore o giorni. Molto spesso il capro espiatorio per questa problematica è il pronto soccorso stesso"