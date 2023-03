"Il suo contratto è scaduto, deve pagare di più"

Occhio alle truffe telefoniche. O comunque a quei call center che con fare un po’ minaccioso chiamano per indurre l’ignaro cittadino a interrompere il contratto con una compagnia telefonica sotto l’annuncio perentorio che entro 48 ore decadrà la vecchia promozione senza averne diritto ad altra. Quasi un ultimatum, per cui automaticamente il costo del servizio di internet a casa, per esempio, schizzerà da poco meno di 20 a ben 43 euro. Un fatto accaduto ad inizio settimana e per il quale siamo andati a chiedere spiegazioni ad un negoziante autorizzato alla rivendita dei prodotti e dei servizi di quello specifico gestore di telefonia (nella foto la polizia postale). "State attenti alle truffe - ci ha tenuto a sottolineare il commerciante - perché le modifiche dei contratti possono essere fatte soltanto per scritto e non via telefono. Le comunicazioni debbono avvenire tramite lettera scritta e non con una telefonata non ben identificata. Quindi, attenzione a non cadere in questi tranelli". Fino a qualche tempo fa, questo tipo di telefonate arrivano da numeri telefonici di rete fissa: oggi, invece, giungono da numeri di telefoni cellulari. Il che potrebbe maggiormente indurre in errore il consumatore. "Il consiglio che posso dare? Se si ricevono telefonate del genere - conclude - bisogna confrontarsi con gli operatori della propria compagnia di riferimento, chiamando il numero a disposizione per i clienti oppure rivolgendosi al negoziante di fiducia".