Il Sud-est degli Stati Uniti? Una nuova frontiera per le imprese tessili

Un incontro che si pone l’obiettivo finale di illustrare alle imprese italiane le opportunità di mercato potenzialmente offerte da una delle aree più dinamiche degli Stati Uniti, comprendente Florida, Georgia, South Carolina e North Carolina.

E’ quel che promette l’iniziativa realizzata da Confindustria Toscana Nord e Italy-America Chamber of Commerce Southeast - Camera di Commercio Italiana a Miami, che si concretizzerà in un convegno fissato per le 14 di dopodomani presso la Camera di Commercio di via del Romito (e al quale sarà possibile iscriversi dal sito internet della Italy-America Chamber of Commerce Southeast).

Le province di Lucca, Pistoia e Prato intrattengono già oggi importanti relazioni economiche con gli "States", per un saldo commerciale annuale che è rivelato mediamente positivo negli ultimi anni facendo registrare importi intorno ai 540 milioni di euro. L’export ammonta annualmente a 700 milioni di euro, costituendo l’8% del totale del commercio estero dell’area: una quota che è aumentata di oltre il 25% rispetto al pre-pandemia, sia pure con una frenata concentrata nel 2023. Dal punto di vista settoriale, le esportazioni verso gli Stati Uniti coinvolgono soprattutto i macchinari per l’industria cartaria e tessile, le imbarcazioni da diporto, l’olio alimentare, la moda (tessile, abbigliamento, calzature) e il marmo lavorato. Fra i temi dell’incontro di mercoledì, le implicazioni legali e fiscali riguardanti l’apertura di una società in America, i contratti di distribuzione, la procedura per ottenere un visto come investitore, gli strumenti di finanziamento agevolato per le imprese e le procedure doganali per l’export di prodotti. Ad aprire la giornata sarà il sindaco Matteo Biffoni, con il programma che prevede poi gli interventi del consigliere delegato per internazionalizzazione di Confindustria Toscana Nord Giovanni Gramigni e del deputato eletto nel Nord e Centro America Christian Di Sanzo.