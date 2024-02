Il sottosuolo ’libero’ dal 10 marzo

Grandi teli bianchi per assorbire l’umidità che ancora non è stata definitivamente debellata, dopo che il sottosuolo del Santo Stefano è stato invaso da un metro e mezzo di acqua e fango nella notte del 2 novembre scorso.

I danni causati dalla forza dell’acqua, che è confluita sia dall’esondazione dei torrenti circostanti che dalle tubature del sistema idrico, si aggirano intorno agli 8 milioni di euro. Una cifra davvero esorbitante se si considera che l’alluvione ha colpito in pieno una struttura sanitaria che proprio pochi mesi fa ha festeggiato i suoi primi dieci anni dall’apertura.

Al momento sono in corso i lavori di ripristino dei locali, tramite ditte specializzate nel recupero di ambienti alluvionati. Il lavoro è lungo: test microbiologici, sanificazione, asciugatura degli ambienti e sostituzione dei pannelli di cartongesso. Ci vuole ancora del tempo perché i dipendenti possano rientrare in possesso dei loro spogliatoi nel sottosuolo. Un altro servizio, come quello di sosta salme, al momento è stato spostato in una stanza adiacente al pronto soccorso. Intorno al 10 marzo l’Asl punta a ripristinare lo spazio di sosta salme e anche a consegnare gli spogliatoi ai dipendenti, un’operazione che avverrà a step. Per ultimi saranno lasciati i depositi e i magazzini: per completare l’intervento saranno necessari altri 4-5 mesi di tempo.