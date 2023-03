Il sospiro del mondo di Beatrice Coppini agli Incontri con l’autore

In Lazzerini sabato alle 17 un altro appuntamento degli Incontri con l’autore organizzati dalla biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori. Protagonista l’autrice pratese Beatrice Coppini con la sua raccolta di racconti "Il sospiro del mondo" (Società Editrice Fiorentina). A dialogare con lei Riccardo Bruscagli, professore emerito di letteratura italiana all’Università di Firenze. Una raccolta di racconti brevi, alcuni brevissimi, che vuole essere un almanacco contemporaneo della vita interiore di ognuno di noi. Piccoli attimi in cui gioie, dolori, desideri e speranze si mescolano e si fondono: alcuni si risolvono, altri no. L’importante è averli vissuti. La raccolta presenta personaggi che appartengono a realtà diverse e che vivono sia in città che in campagna; i protagonisti esprimono il loro dolore, in contesti anche drammatici, per trovare una via d’uscita, nel tentativo di liberarsi dalla gabbia della loro solitudine. Coppini, dottore di ricerca in italianistica, ha svolto attività di insegnamento e ricerca nella scuola pubblica e nell’università. Membro dell’Adi sd (Assiciazione degli italianisti, sezione didattica) svolge attualmente attività di formazione. Ha pubblicato saggi e articoli. Questa è la sua prima opera narrativa.