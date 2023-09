Il soldato Donald Orr "Nei suoi dipinti la pace E un diario di speranza"

"La melodia del suo diario suonerà sempre la speranza della pace e la pace dipinta nei suoi acquerelli sarà per sempre conservata: la storia del soldato James Donald Orr e il suo legame con questa terra non si perderà nel tempo grazie al libro e alla sala a lui dedicata nel Museo storico della Linea Gotica di Montemurlo". Con queste parole l’addetto alla Difesa all’ambasciata Sudafricana a Roma, colonnello Alleta Mankayi, ha salutato la bellissima iniziativa dedicata al suo connazionale, il soldato Orr, giovane pittore sudafricano arrivato in Italia come volontario durante la Seconda guerra mondiale. La sua storia e il suo legame con Prato, consolidato negli otto mesi in cui rimase in città l’arrestarsi del fronte tra il 1944 e il 1945, sono adesso raccolti in un libro "Il soldato che dipingeva la pace, Italia 1944-1945 - The soldier who painted peace, Italy 1944-1945" mentre i suoi acquerelli, gli originali, che ritraggono molti scorsi della Prato di allora, sono esposti al Museo dell’Opera del Duomo (visitabile fino a marzo 2024). Una storia ricca di umanità che avrebbe rischiato di rimanere sconosciuta e che ieri è stata presentata in un affollatissimo chiostro del Duomo con la partecipazione delle figlie di James Donald Orr, Nerine e Mandi, arrivate appositamente dal Sudafrica. Il merito della scoperta è del Museo storico della Linea Gotica di Montemurlo che, con il direttore Giuseppe Aucello e il gruppo di appassionati e studiosi del passaggio della seconda guerra mondiale, è arrivato, nel 2021, fino ad una casa di Cape Town in Sudafrica dove si trovava custodita l’incredibile storia personale del soldato sudafricano che prese parte alla campagna d’Italia dal 1944 al 1945. Il libro raccoglie il diario e gli acquerelli realizzati da Orr da Matera al lago Maggiore passando, appunto, per Prato.

Nella platea ieri, oltre a molti rappresentanti istituzionali civili e politici e una rappresentanza dei discendenti di indiani sikh che hanno combattuto nelle nostre zone, anche alcuni discendenti delle famiglie che ebbero come amico il militare-pittore. Una storia emozionante che si è concretizzata in un abbraccio tra la famiglia e la città. A fare gli onori di casa don Daniele Scaccini, che ha sottolineato quanto "sia importante la custodia della memoria". Il presidente della Provincia e sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, ha evidenziato "il grande impegno profuso dal Museo della Linea Gotica sul recupero di questa storia: in quei mesi difficili il soldato Orr ha voluto raccontare immagini di pace e trasmettere quei valori che sono alla base della convivenza civile". Il volume, realizzato da Giuseppe Aucello, Bruno Bassetti e Daniele Guglielmi, ha ricevuto il sostegno di sponsor cittadini.

Stamani alle 11 l’appuntamento è al Museo storico della Linea Gotica a Montemurlo: qui sarà inaugurata la nuova sala permanente dedicata alla storia del soldato-pittore alla presenza delle figlie Mandi e Nerine e delle famiglie pratesi Bardazzi, Bacci e Rindi che all’epoca strinsero amicizia con James Donald Orr. Un grande onore per l’istituzione montemurlese, che avrà il compito di custodire gli acquerelli, donati dalle figlie, e soprattutto la memoria di un legame di amicizia, di bellezza e di umanità che può sbocciare anche nei difficili tempi di guerra.

Sara Bessi