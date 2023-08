Il Soccorso fa ancora discutere "Progetto ok, non si torna indietro"

Continua a far discutere la notizia della conclusione dell’iter per la Valutazione d’impatto ambientale per il sottopasso del Soccorso. "La Via sancisce che il progetto è valido, ora non si torna più indietro", interviene Marco Biagioni, segretario del Pd di Prato, che attacca il centrodestra pratese. "Hanno sperato fino alla fine che il progetto non venisse approvato e ancora oggi dimostrano di volerne il fallimento". "Dopo nove anni di duro lavoro da parte della giunta siamo finalmente a un punto di svolta – dice Biagioni –. La procedura di Via ha sancito che il progetto è valido e che non si torna più indietro. Ora dobbiamo guardare avanti e tenere insieme le esigenze di tutti i pratesi. Da una parte è fondamentale allargare la strettoia della declassata per dare risposte a chi ogni giorno si sposta nella nostra città, dall’altra è altrettanto importante non abbandonare i 15 mila abitanti dell’area più densamente popolata del nostro comune. Tunnel e parco urbano miglioreranno sensibilmente Prato e permetteranno di favorire spostamenti più veloci per lavoratori e imprese e di rilanciare un intero quartiere che oggi è spaccato a metà. Noi vogliamo migliorare le condizioni di vita dei residenti e rendere il Soccorso una zona attrattiva". E poi attacca il centrodestra: "La verità è che dietro le sterili polemiche del centrodestra c’è il vuoto, la mancanza totale di un’idea complessiva di sviluppo della città".

Immediata, però, è arrivata la replica di Francesco Cappelli, coordinatore di Forza Italia Prato. "E’ una soluzione costosa e impattante che non risolve alla radice il problema della viabilità e del traffico, al più lo sposta al massimo di alcuni chilometri, creando ulteriori disagi", ha detto. "Solo adesso – rimarca Cappelli – il Pd propone un intervento che è oneroso e richiede tempi lunghi e innumerevoli disagi, senza risolvere il problema. Un intervento veramente incisivo sarebbe stato il sovrappasso a due corsie, previsto dal centrodestra già prima del 2014 e bocciato, inspiegabilmente, dal Pd. Avremmo potuto avere la soluzione già dieci anni fa, dieci anni in cui sono mancate le opere e soprattutto una programmazione concreta della città".

Sulla stessa linea, Paolo Coscione, membro del coordinamento: "I tempi non sono quelli che il Pd si augura. Biagioni vende la Via come il bollino verde definitivo all’inizio dei lavori ma non è affatto così. Oltre al rispetto delle prescrizioni indicate, Anas dovrà indire una procedura di appalto nei modi e termini previsti dalla legge. Già prevedo, tra ricorsi al Tar, appelli al Consiglio di Stato, tempi biblici solo per provare a iniziare i lavori".