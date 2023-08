Il servizio civile è anche digitale Posti all’Asl L'Azienda Usl Toscana Centro cerca 38 volontari per il progetto "Sol: Sanità On-Line un'opportunità in più per il cittadino". Età compresa tra 18 e 28 anni. Domanda online entro il 28 settembre. Info e bando su domandaonline.serviziocivile.it. #ServizioCivile #Toscana #Sanità