Il sentiero dell’assassino Chi ha ucciso Vittorio Fedeli? La camminata nella storia

di Claudia Iozzelli

In una calda estate - magari non proprio rovente come in questi giorni d’agosto - quasi 150 anni fa –, Vittorio Ugo Fedeli, letterato, storico e segretario comunale di Vernio, venne ucciso da un colpo di arma da fuoco mentre si recava da Vernio a Fossato, a soli 36 anni. Era il 10 agosto del 1880 e di quell’evento, che ai tempi scosse l’Italia tutta, con pagine di cronaca dedicate al giallo del momento, non resta memoria se non nelle parole dell’amico Emilio Bertini nella sua Guida alla Val di Bisenzio e una piccola edicola, posta in prossimità del tabernacolo di Gavigno, che riporta su una lapide il ricordo del feroce assassinio. Il delitto avvenne proprio sul colmo che divide i due bacini idrografici lungo il viaggio del Fedeli, che nella sua veste di notaio si apprestava a concludere atti alla popolare festa di San Lorenzo.

Il piccolo tabernacolo ha incuriosito un abituale villeggiante di Gavigno, Gianfranco Ravenni, non nuovo ad approfondimenti storici, che ha voluto rimettere insieme le vicende di Fedeli e, tramite le carte processuali, ricostruire l’omicidio, con un bell’affresco su come si viveva a Vernio alla fine del diciannovesimo secolo. Un testo che corre sul filo della storia di Vernio, dalle faide fra le famiglie che si contendevano il potere politico, economico e culturale, alla umile quotidianità del popolino, e che apre a nuove ipotesi sul mandante, facendo un po’ di luce su un mistero che dalla conclusione del processo ha lasciato tante perplessità. Reo confesso e condannato, infatti, un ragazzo di Cavarzano, spinto dal padre - conosciuto in paese per la sua irruenza - per un contenzioso con Fedeli nella sua veste di segretario comunale. A non convincere i testimoni dell’epoca, il movente, ritenuto troppo debole per innescare una spinta omicida in virtù soprattutto della caratura sociale della vittima.

Questa, in breve, la storia della nascita del libro, "L’assassinio di Vittorio Ugo Fedeli. Testimonianze e misteri di un delitto dell’Ottocento", che avrà una nuova presentazione domani alle 18 a Cavarzano, nell’ambito di una rievocazione che ripercorre le tracce dell’assassinio. L’iniziativa è stata organizzata a più mani grazie ad una rete che nel corso degli anni si è andata a formare fra pronipoti di Fedeli e appassionati della vicenda e del territorio, con al centro la Biblioteca Petrarca di Vernio, che ha pubblicato il volume di Ravenni e fornito molto materiale, grazie ad un’operazione di recupero che va avanti da anni e grazie al prezioso contenuto di un baule donato dai pronipoti, con scritti dello stesso Fedeli e il diario della moglie. Grazie al lavoro fatto insieme dalla biblioteca Petrarca, dalla Pro loco di Cavarzano (e l’adesione di quelle di Gavigno e di Fossato) e dal gruppo di Passeggiate fra storia e natura del Circolo I Risorti di Prato, il programma di domani prevede camminata e racconto.

"Il sentiero dell’assassino. Chi ha ucciso Vittorio Fedeli?" è il titolo della passeggiata da Cavarzano a Gavigno sulle tracce dell’assassino. Il ritrovo è per le 8.30 in piazza di Cavarzano e l’inizio della passeggiata alle 9. Per chi proviene da Prato il ritrovo è per le 7.45 al Circolo "La Rocca" di Carmignanello. La passeggiata è di media difficoltà e la durata prevista fra andate e ritorno è di cinque ore. Il gruppo di camminatori è atteso a mezzogiorno a Gavigno, alla sede della Pro loco dove i partecipanti potranno consumare il proprio pranzo al sacco e dove ci saranno brevi interventi sulla figura di Fedeli e sul suo omicidio. Al ritorno, a Cavarzano, la nuova presentazione del libro di Ravenni, con un video realizzato dalla Petrarca che ripercorre le tappe salienti della vita del segretario comunale e le vicende legate alla sua morte. A seguire, per chi lo vorrà, la Pro loco di Cavarzano propone un apericena (prenotazione al numero whatsapp tel. 375 6594854).