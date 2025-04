Il sabato dei libri. Fra talismani e giochi creativi

Tante iniziative domani nelle biblioteche. Alle 17 in Lazzerini per gli Incontri con gli autori in collaborazione con la Libreria Gori, Elisabetta Tortelli presenterà "Cieli segreti. Trattato di magia talismanica", il volume che ha curato con Ezio Albrile. Quando giunse in Europa la magia dei talismani? E che differenza c’è tra un talismano e un amuleto? Partendo dalla traduzione di un rilevante testo astromagico medievale giuntoci in una traduzione latina dall’arabo, Torselli e Albrile rispondono a questi e a molti altri interrogativi. Tortelli ha curato la traduzione italiana del testo, accompagnata da un ampio apparato di note di commento e preceduta da una ricca introduzione, in cui, attraverso un viaggio che coinvolge anche l’arte del Rinascimento, esamina alcune preziose immagini di talismani, mentre Albrile ha firmato un denso saggio che offre una minuziosa ricostruzione della figura mitica di Ermete Trismegisto, filosofo, alchimista, mago, elemento chiave di un intricato scenario storico-religioso. Dialogherà con l’autrice Rossella Foggi. Spazio anche ai bambini in mezzo ai libri. Domani alle 10.30 alla biblioteca di Casale al via un nuovo ciclo di attività per i piccoli, dal titolo Natura e ambiente a cura di Legambiente. Semi, piante, fiori, farfalle, insetti impollinatori e animaletti vari: ogni sabato mattina di aprile i bambini dai 4 anni in su potranno andare alla scoperta delle relazioni tra i piccoli abitanti di orti e giardini, con un’esperienza sensoriale guidata che permetterà loro di osservare semi e terreni di diverse specie e di conoscere vari tipi di suolo in cui i semi possono germogliare. Al termine, tutti avranno la possibilità di far germogliare il proprio seme (prenotazione obbligatoria). Alla Ovest alle 10 l’appuntamento è con il ciclo "La creatività può cambiare il mondo. Bruno Munari", con incontri per bambini da 3 a 6 anni, a cura di Metropopolare, in cui i piccoli potranno dare spazio alla creatività attraverso l’arte e il divertimento (prenotazione consigliata). In Lazzerini domani alle 10 è in programma "Leggere tutti dappertutto. A CAAccia di storie" con letture animate di libri illustrati in Comunicazione aumentativa alternativa, seguite da un laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 7 anni (prenotazione obbligatoria bit.ly/leggere-tutti). Iniziative tutte a ingresso libero.