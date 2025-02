Il ruolo del cane nelle famiglie di oggi

Chiara Cassaresi, istruttrice cinofila comportamentale, conosce bene il mondo degli animali.

Cassaresi, che ruolo ha il cane nelle famiglie di oggi?

"Il ruolo oggi è molto diverso. In passato chi prendeva il cane aveva un particolare stile di vita, aveva il piacere di andare a camminare nei boschi e lasciare libero il cane. Con l’avvento della pubblicità e dei social si sono disequilibrate le cose. Prima chi prendeva il cane si adeguava alla vita del cane. Oggi invece viene chiesto al cane di adeguarsi allo stile di vita umano, non considerando le necessità dell’animale".

Come preparate i cani ad un percorso educativo? Usate anche tecniche specifiche?

"Si parte dall’educazione, come per i bambini. Educare viene da ex ducere cioè tirare fuori ciò che è innato. Educare il cucciolo significa fargli trovare un equilibrio. Poi si passa all’istruzione che è una cosa più tecnica dove si insegnano gli esercizi. La fase successiva è l’addestramento. C’è poi la riabilitazione comportamentale che è ciò di cui io mi occupo, un percorso curativo per tutti i soggetti coinvolti, in cui le ombre iniziali si trasformano in luci perché il cambiamento del cane è associato all’uomo".

Ci sono molte differenze tra cani di specie diverse?

"I cani hanno, come noi umani, caratteri diversi. Ci sono più di 350 razze e sottogruppi".