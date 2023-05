Il ritorno sui banchi dell’Università Dopo il polverone ha ricominciato a studiare

In questo anno e mezzo don Francesco Spagnesi ha provato a rifarsi una vita dopo lo scandalo che lo ha travolto. E lo ha fatto rispolverando il vecchio esame che aveva dato (e passato) per iscriversi all’Università di Medicina. Nell’ottobre scorso, è stato visto sui banchi dell’Università di Medicina a Careggi. Prima di farsi prete, allora ventenne, Spagnesi aveva già sostenuto il test di ingresso a medicina e cominciato a frequentare il primo anno all’Università di Pisa. Proprio durante quel primo anno di studi, la vocazione per il sacerdozio, nata in lui già durante il liceo al Livi, si era fatta sempre più forte e aveva deciso di lasciare e di entrare in seminario. Era il 2001, poi dopo cinque anni di studi come seminarista, l’ordinazione arrivò nel 2007 e nel 2009 gli fu affidata la parrocchia della Castellina. Fino al baratro del 2021.