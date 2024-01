Il ritorno di Caveman con Colombi e la chitarra d’oro di Mike Dawes

Altri due appuntamenti da segnalare a febbraio a Il Garibaldi. Martedì 20 febbraio alle 21 Caveman con Maurizio Colombi: torna a grande richiesta il monologo più longevo nella storia di Broadway, scritto da Rob Becker nel 1995, frutto di tre anni di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia. Esportato in 30 paesi nel mondo è già stato visto da oltre 10 milioni di spettatori. La versione italiana diretta da Teo Teocoli è interpretata da un sorprendente Maurizio Colombi. Questo sguardo preistorico alla battaglia dei sessi è uno studio umoristico che affronta le dinamiche di coppia e le incomprensioni tra uomo e donna con forte impronta ironica. È prima di tutto la capacità di identificarsi nelle storie che scatena le risate della gente. Mercoledì 21 febbraio sarà la volta di Mike Dawes (foto), punto di riferimento per chitarristi e appassionati. Un artista straordinario in grande ascesa, capace di far sembrare semplice ciò che in realtà e (quasi) impossibile, grazie al suo altissimo livello tecnico. Grazie alla sua incredibile versatilità è stato chiamato ad aprire il tour americano dei colossi del djent Periphery come special guest il prossimo novembre, dopo aver aperto i primi due sold-out shows del tour dei The Aristocrats e l’unica data in UK della straordinaria chitarrista giapponese Ichika Nito.