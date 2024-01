Il ritorno dei militari. Il ministero ha deciso. Quindici presto in città per pattugliare le strade

Dopo due fumate nere, finalmente la fumata bianca. Finalmente anche Prato rientra nelle città a cui il ministero dell’Interno ha destinato i militari nell’ambito del progetto "Strade sicure". Non una novità, quanto un "ritorno" visto che i militari erano già stati in città fino al 2015. Da allora, nonostante le tante richieste, i soldati a guardia delle strade non avevano più messo piede a Prato. Questa volta è diverso. Il ministro Piantedosi ha rese note ieri le destinazioni dei 6.800 militari che affiancheranno polizia e carabinieri nel pattugliamento delle strade. In Toscana ne sono stati assegnati 120 in tutto, di cui 15 faranno parte del contingente "pratese". Non molti ma è pur sempre un inizio anche perché nelle due tornate del 2023, la città era sempre rimasta a bocca asciutta. La stessa prefetta Adriana Cogode aveva firmato e inviato al ministero una relazione tecnica in cui si chiedeva l’assegnazione dei soldati. E’ questione di giorni e a breve li rivedremo in giro per Prato. La missione "Strade Sicure" è presente in 45 province italiane e impiega sul territorio nazionale 6.800 militari, con lo scopo di controllare, insieme alle forze di polizia, il territorio e tutelare obiettivi sensibili, contribuendo alla prevenzione della criminalità. A Prato il progetto è già stato realizzato: l’impiego era finalizzato a un maggiore controllo dei punti critici del centro storico e delle stazioni. Nel 2015 arrivò lo stop in tutta Italia, e quindi anche a Prato, che di fatto azzerò il progetto. Si tratta di un gradito ritorno.

"Plaudo al ministro Piantedosi e a quello della Difesa Crosetto per la scelta e l’impegno. Sono soddisfatta che finalmente, come ho più volte chiesto, alcuni militari siano destinati a Prato che vive un continuo deteriorarsi delle condizioni di sicurezza", ha detto Erica Mazzetti, deputata pratese di Forza Italia che si è spesa molto per ritorno dei militari in città. "La notizia che tutti aspettavano , segnale che il Governo Meloni è presente e interessato alla nostra città", ha aggiunto Claudio Belgiorno, capogruppo di FdI in consiglio comunale. "Una notizia che accolgo con soddisfazione, avendo personalmente contribuito a questo risultato", dice Claudiu Stanasel, vice presidente del consiglio comunale.

Laura Natoli