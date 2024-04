Il ritorno alla normalità?. Quanti ostacoli

La mano dell’alluvione, che rivoltato fiume, torrenti e terra, tiene ancora in pugno alcune fette di Prato. La normalità, che è anche quella di potersi recare al cimitero a portare un fiore al proprio caro, a dirgli quelle parole che fanno bene anche a chi è rimasto, non è ancora tornata a Chiesanuova, dove il cimitero resta per una buona parte inagibile. I danni del nubifragio sono stati enormi e l’amministrazione comunale ha approvato l’ennesima variazione di bilancio per far fronte ai lavori (oltre 1,3 milioni di euro è la stima dei costi). Ve lo raccontiamo a pagina 2. La strada per un ritorno alla normalità sarà ancora lunga perché la situazione è delicata, con l’Asl impegnata in controlli frequenti.