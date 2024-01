Il rifacimento torna al primo progettista

Il rifacimento di piazza IV Novembre a Seano torna nelle mani del suo primo progettista, l’architetto Franco Purini (foto). Il Comune di Carmignano dopo 23 anni ha riaffidato a Purini l’incarico per gli aggiornamenti. Era il 2001 quando l’amministrazione, all’epoca guidata da Vittorio Cintolesi, individuò Purini, noto architetto romano oggi ultraottantenne, per ridisegnare piazza IV Novembre. L’opera però, per varie questioni, non fu realizzata e oggi è arrivato il momento di mettere mano alla piazza sulla quale sono già stati effettuati lavori per i sottoservizi (fognatura, gas, acqua). Purini ha presentato un’offerta di circa 39.000 euro per la progettazione esecutiva relativa alla riqualificazione della piazza. Franco Purini, classe 1941, ha nel suo curriculum importanti lavori a Gibellina, Castelvetrano, Poggioreale e la torre Eurosky a Roma, il "grattacielo" al confine con l’Eur, alto 120 metri nel XI Municipio. L’architetto Purini all’epoca presentò tre proposte per la piazza e aveva l’abitudine di fare sopralluoghi in incognito per osservare e documentarsi: "Lo conobbi – ricorda Stefania Martini, ex assessore ai lavori pubblici – alle Scuderie Medicee a Poggio a Caiano perché aveva lavorato a quel progetto di restauro e gli chiesi se voleva venire a visionare un paio di luoghi a Carmignano sui quali intendevamo iniziare dei lavori. Devo dire che rimase colpito dalle potenzialità di location come la piazza e l’ex fabbrica Banci. Lavorò con grande impegno sobbarcandosi numerosi viaggi fra Roma e Carmignano. Girava per la piazza di Seano come un normale cittadino, facendo foto e misurazioni, osservando chi ci viveva e lavorava". La piazza avrà quindi una nuova pavimentazione, ci sarà una rivisitazione degli spazi verdi e di sosta.

M. Serena Quercioli