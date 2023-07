Il rientro dei "cervelli" in Italia Alessia, dalla Norvegia alla sua Oste

Dieci anni in Norvegia e ora il rientro in Italia come professoressa associata al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova, dove si occupa di finanza pubblica, politica economica ed economia dell’ambiente e della sostenibilità. Alessia Russo, 41 anni, di Montemurlo è uno dei cosiddetti "cervelli" rientrati in Italia e nei giorni scorsi, tornando dai genitori a Oste è stata ricevuta dal sindaco Simone Calamai. Alessia si è laureata a Firenze, ha fatto il dottorato a Bologna, poi esperienze in Francia, negli Usa, dieci anni come "assistant professor" al Dipartimento di Economia dell’Università di Oslo prima, e dopo alla Business School. "L’esperienza in Norvegia – racconta - mi ha permesso di tornare con una visione positiva, un bagaglio culturale importante e una coscienza civica nuova. Molte cose possono essere migliorate anche in Italia semplicemente cambiando la prospettiva dalla quale vengono guardate". Alessia è una dei 14.000 dottori di ricerca italiani che negli ultimi 12 anni sono andati a lavorare all’estero. Poi nel 2021 la decisione di rientrare, grazie ad un’offerta dell’Università di Padova che la assume come ricercatore a tempo determinato, posizione che, in anticipo rispetto ai tempi, le viene trasformata in un contratto a tempo indeterminato da professoressa associata. A Padova le sue ricerche sono orientate verso lo sviluppo di strategie per ottenere una politica fiscale pubblica sostenibile attraverso l’erogazione da parte del governo di incentivi efficaci.

"È stato davvero bello incontrare Alessia Russo e conoscere il suo impegno in ambito accademico – ha detto Calamai – e i suoi studi sul debito pubblico e la sostenibilità sono d’importanza strategica per il nostro Paese perché rappresentano il futuro di tutti noi".