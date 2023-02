Il restauro della Cappella Brancacci

Uno degli interventi del professor Rodorico Giorgi ha interessato gli affreschi della Cappella Brancacci, realizzati da Masolino da Panicale e Masaccio, dal 1481 al 1485 in Santa Maria del Carmine a Firenze. La Chiesa fu colpita, nel gennaio del 1771, da un incendio che fortunatamente non distrusse le due cappelle del transetto. La Cappella Brancacci era quindi già stata restaurata 35 anni fa e il recente intervento seguito dal Professore è consistito in una valutazione dello stato dell’opera: i problemi principali rilevati sono stati il deterioramento del pigmento originario, nonché la degradazione dell’oro. In genere, quando si lavora con l’affresco, per prima cosa si esegue la pulitura,che permette di rimuovere lo sporco e il particellato atmosferico.Successivamente vengono neutralizzate eventuali trattamenti precedenti, quindi si passa alla desalinizzazione, ossia alla rimozione dei sali contenuti nei pigmenti che, a causa dell’umidità, cristallizzano sulla superficie. Infine si pratica il consolidamento, cioè il fissaggio degli strati profondi degli intonaci. Grazie a questo intervento, la Cappella Brancacci è stata preservata dai segni del tempo.