"Il restauro del Moderno: tema cruciale"

Il 27 ottobre, negli spazi messi a disposizione dalla famiglia Balli all’interno del complesso industriale del Fabbricone, si presenterà il volume interamente dedicato al patrimonio dell’industria pratese del ‘900, dal titolo: "Conservazione e rigenerazione dell’architettura industriale moderna". Si tratta di un’opera realizzata per i tipi del Dida Press dell’Università di Firenze fortemente voluta dagli architetti pratesi che sarà accompagnata dalla mostra dei rilievi prodotti dagli studenti di architettura. Il libro raccoglie sia gli atti della giornata di studio svolta nell’ambito delle attività formative del dipartimento di architettura ed organizzata al Pin lo scorso anno dall’Ordine degli architetti, sia gli esiti del laboratorio di restauro del corso di laurea in scienze dell’architettura che ha avuto il sostegno dell’Ordine. Questo articolato programma nasce da un nostro progetto, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio, risalente ormai a quasi quattro anni fa. La pubblicazione è stata possibile grazie al prezioso apporto del professor Centauro, docente del corso, che ci ha supportato fin da subito e che ringraziamo per tutto il lavoro svolto di curatela e coordinamento. L’obiettivo che avevamo e che ci ha spinti in questi anni a proseguire nonostante l’interruzione e le difficoltà dovute alla pandemia è quello di lasciare alla nostra città un contributo di alto valore scientifico sulle buone pratiche del "restauro del Moderno" e in particolare sulla riconversione funzionale dei manufatti industriali, sul loro recupero e riqualificazione in un’ottica di rigenerazione urbana. È importante per noi architetti incentivare il recupero così come l’uso circolare e l’uso temporaneo del patrimonio industriale pratese, poiché le fabbriche ormai in disuso, che comunque continuano a caratterizzare il nostro paesaggio e a definire la nostra identità, possono dare, attraverso processi di rifunzionalizzazione, nuova connotazione e spinta alla forza vitale di Prato.

Lulghennet Teklè

Presidente Ordine

Architetti Prato