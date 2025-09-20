Il report di Mosca sulle frazioni: "Segnalazioni prese in carico"

"Apprendo con piacere – commenta Giovanni Mosca, già delegato alle frazioni durante la giunta Bugetti – che il commissario prefettizio ha mantenuto operativi gli Sportelli Comune Vicino nei giorni e negli orari previsti, sia nella zona Ovest che al Nord. Una conferma della validità e dell’efficacia del progetto che mi lascia soddisfatto".

Mosca, durante il suo mandato, aveva raccolto numerose segnalazioni dei cittadini attraverso l’iniziativa Comune Amico, confluite in un report dettagliato. "Adesso quel documento – spiega – è stato consegnato agli uffici competenti perché possano adottare gli interventi necessari, sono molto soddisfatto di questo risultato". Nei prossimi giorni, aggiunge, sarà valutata anche la possibilità di un incontro di aggiornamento.

L’ex delegato annuncia inoltre un appuntamento che vuole essere un momento di confronto e rilancio: "Stiamo organizzando un incontro generale con tutti i Gruppi di controllo di vicinato, sia quelli registrati in Comune e in Prefettura sia quelli non ancora iscritti, insieme a chi ha già fatto richiesta. Si terrà a Maliseti, al circolo Martini. Inviteremo anche Aldo Milone – conclude Mosca – per mostrargli quante famiglie partecipano con entusiasmo a questo progetto".