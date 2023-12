Il regalo di Ant per gli alluvionati. Solidarietà con il "paniere sospeso"

Un dono di Natale. Ant, la fondazione che si occupa di assistenza domiciliare ai malati di tumore, scende in campo per portare solidarietà e vicinanza alle famiglie che si trovano in difficoltà socio-economiche a causa dell’alluvione. Sono stati distribuiti in via Gramsci a Oste e in via Riva a Bagnolo, due delle zone tra le più colpite, i panieri sospesi, una strenna natalizia, composta da prodotti alimentari d’eccellenza di aziende del territorio, che sono stati donati per far arrivare un sorriso a chi sta vivendo un momento di difficoltà. Tanti i donatori che hanno scelto di regalare il paniere delle Eccellenze SOSpeso, con un’offerta minima di 25 euro.

Il sindaco Simone Calamai, la responsabile della Fondazione Ant, Benedetta Leoni e alcuni volontari Ant hanno fatto arrivare direttamente a casa delle famiglie alluvionate il paniere. "Siamo felici che la Fondazione abbia pensato alle zone alluvionate per portare un gesto concreto di vicinanza e solidarietà in prossimità del Natale – dice il sindaco Simone Calamai –. Durante la distribuzione dei panieri Ant ho avuto modo di visitare tante abitazioni e, a distanza di 45 giorni dall’alluvione, le difficoltà nelle case colpite sono ancora moltissime, senza contare le famiglie che ancora non sono potute rientrare. Sono fondamentali gli aiuti e gli stanziamenti che il governo deve mettere in campo oggi per aiutare queste famiglie che si trovano senza più mobili, elettrodomestici, automobili. Persone che hanno perso tutto e che hanno bisogno di una mano per ripartire".

Il dono è il paniere delle eccellenze di Fondazione Ant ormai un l’appuntamento fisso delle festività natalizie : si tratta infatti di un contenitore di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche locali (vino, olio, biscotti, miele, tartufo, marmellate e tanto altro ancora) e di esempi virtuosi di responsabilità etica e sociale nei confronti dei malati di tumore, oltre che di uno strumento per l’educazione alla corretta alimentazione.

"Rinnoviamo anche quest’anno il rito del paniere sospeso - commenta Tiziano Sperandini, delegato Ant -. Un’idea semplice ma che regala un momento sereno e gustoso a persone in difficoltà".