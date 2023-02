Il recital di Beatrice De Maria a Palazzo Pretorio

Una domenica con l’arte e la bellezza della musica al Museo di Palazzo Pretorio, grazie al recital pianistico di Beatrice De Maria in collaborazione con la Camerata. L’appuntamento è oggi alle 16, protagonista la giovane e brillante interprete pratese, figlia d’arte e di grande talento (il padre Pietro considerato fra i migliori pianisti italiani, la madre Rossella Targetti, insegnante di canto, è una delle colonne della scuola di musica Verdi). Il programma del concerto prevede composizioni di Franz Liszt, Johann Sebastian Bach e Frédéric Chopin. La scelta del repertorio è ricaduta su due composizioni di Liszt (l’Ave Maria Die Glocken von Rom S. 182 e la Sonata in si minore S. 178) anche per un ideale collegamento fra il compositore ungherese e Cesare Guasti, l’intellettuale pratese di cui è stato appena celebrato il bicentenario della nascita e alla cui memoria è dedicata la mostra in corso a Palazzo Pretorio dal titolo "Gli amici pittori di Cesare Guasti", visitabile fino al 10 di aprile. Per partecipare al concerto la prenotazione è obbligatoria allo 0574 1837859 o a [email protected] Il costo è il solo bigliettio d’ingresso.