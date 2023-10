Il rebus delle tessere con scadenza: "In cura anche pazienti fantasma. E la beffa delle quote da restituire"

Pazienti fantasma, ma comunque seguiti e curati dai medici di famiglia, nei sei mesi successivi alla scadenza della tessera sanitaria legata alla validità del permesso di soggiorno. E’ quanto sta accadendo per una fetta di popolazione straniera che per l’area pratese ha una sua rilevanza. "Con la nuova convenzione prevista dall’Accordo collettivo nazionale 2022 all’articolo 39 si legge che le tessere a scadenza sono equiparate a quelle normali e, a differenza di prima, vanno a fare cumulo nel massimale – spiega Alessandro Benelli, segretario della Fimmg Prato (Federazione medici di medicina generale) – Una modifica che fa emergere situazioni paradossali nell’interpretazione data dall’Asl per i medici che devono garantire l’assistenza ai pazienti, una volta che è scaduto il documento, per i sei mesi successivi. Un periodo di tempo nel quale il massimale del dottore rimane bloccato (la quota massima varia tra 1.500 e 1.800, ndr), il che significa che non può accogliere nessun nuovo paziente". E alla fine dei sei mesi? "E’ qui che si materializza una beffa – prosegue Benelli – perché se quei pazienti con tessera sanitaria a scadenza non la rinnovano, viene applicato una sorta di conguaglio con il quale vengono tolte le quote capitarie dei sei mesi precedenti. Un esempio? Da gennaio a settembre 2023 mi sono state ritirate 877 quote capitarie per una somma di 3.200 euro da parte dell’Asl. Il che significa che i medici lavorano nei sei mesi, ma poi vengono riprese le quote pro capite nel caso in cui all’utente non sia rinnovato il permesso di soggiorno".

Un nodo che il segretario Fimmg spera che venga affrontato al più presto per fare maggiore chiarezza. "Differente è il caso degli Stp, gli stranieri temporaneamente presenti – conclude Benelli – In area pratese rappresentano una minima parte e sono quelli che corrispondono alle prestazioni sanitarie in egual misura degli altri utenti".

Sul lavoro quotidiano dei medici di medicina generale negli ambulatori, Benelli, sottolinea che "per fortuna non abbiamo segnalazioni di casi limite come quello accaduto a Firenze, dove un medico di famiglia è stato aggredito da un paziente per aver rifiutato l’ennesima prescrizione di farmaci contro il dolore perché sarebbe stato un abuso". E aggiunge: "Talvolta il rifiuto da parte del medico è interpretato quasi come una vessazione. I professionisti debbono seguire norme dettate dal sistema nazionale e da Aifa, per esempio. Il ’clima’ negli ambulatori sta peggiorando, qui vengono scaricate tensioni sociali ed economiche. Non parlerei tanto di sfiducia da parte dei pazienti verso la professionalità dei dottori".

Ci sono poi reazioni non prevedibili di fronte ad un diniego, sebbene supportato da spiegazioni puntuali. "Un paziente straniero alla prima visita pretendeva che trascrivessi i farmaci da una ricetta bianca rilasciatagli da un professionista privato – conclude – Non conoscevo la sua storia clinica per cui non ero in grado di supportare la richiesta del paziente stesso che poteva acquistare i farmaci in farmacia. Una decisione che ha scatenato una reazione imprevista come stracciare il libretto davanti ai miei occhi".

Sara Bessi