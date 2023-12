Il rebus dei ristori: "Soltanto promesse. E intanto lavoriamo in mezzo ai rifiuti"

Gli aiuti e i ristori possono, anzi, devono attendere resi inaccessibili da una burocrazia che lascia poche chance agli imprenditori, colpiti dalla devastazione del 2 novembre scorso.

Fabia Romagnoli, amministratore delegato di Mariplast con stabilimento nella massacrata zona industriale di Montale dall’esondazione del l’Agna e vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, è ancora alle prese con il fango, i detriti e rifiuti che ingombrano strade e piazzali, oltre che con promesse non mantenute di aiuti inattivabili.

Come è la situazione ad oggi? "Soltanto ieri (lunedì, ndr) sono stati portati via un po’ di terra, fango e detriti. Il reticolo stradale è sempre chiuso. Si è iniziato a lavorare seriamente nella rimozione degli accumuli a più di un mese di distanza. Speriamo che venga presto Alia a rimuovere i rifiuti ammassati all’esterno".

La sua azienda è ripartita con la produzione?

"Siamo ripartiti la settimana dopo la nottata del 2 novembre. I macchinari adesso sono tutti accesi e funzionano. Alcuni hanno riportato qualche danno in più e necessitano di maggiori interventi".

Quali le emergenze?

"Ci mancano la parte del magazzino, come pure il piazzale inagibile. La logistica è tutta da ripristinare, ci manca spazio e questo ci induce ad organizzare il lavoro in altra maniera".

Per esempio?

"Per quanto riguarda la materia prima abbiamo dei fornitori in zona e abbiamo potuto comprare ciò che ci serve via via. Le consegne vengono fatte a secondo del bisogno e ciò ci permette di avere più agio nel muoversi. Resta il problema di stoccare il prodotto una volta finito: non avendo magazzino come vorremmo, dobbiamo essere molto precisi nel completare le forniture e poi spedire i materiali il più rapidamente possibile. Uno dei problemi resta l’accessibilità stradale alle aziende, reso ancora più difficoltoso dopo l’incidente avvenuto la settimana scorsa alla cisterna di gpl. La strada è ancora chiusa".

Ristori: a che punto siamo?

" Per ora siamo soltanto alle promesse. Dobbiamo riempire il modulo messo a disposizione dalla Regione Toscana dal primo dicembre. La compilazione non è per niente banale, ci sono tanti punti non chiariti e non è facile inviarlo. Tra i punti oscuri c’è il tema di chi è in affitto: come deve procedere? Solo quando sarà finita la ricognizione, quindi ormai a gennaio, la Regione invierà i risultati al Governo".

E con i 100 milioni messi a disposizione e attingibili con Simest, come stiamo?

"Non si muoverà niente prima di metà gennaio: è necessario che il Governo abbia in mano la ricognizione della Regione".

E’ stato sufficiente il rinvio delle tasse del 30 novembre?

"Rinviare le scadenze fiscali, molto più avanti, sarebbe stato possibile se, come abbiamo chiesto come Ctn, fossero stati inseriti solo i danneggiati con autocertificazione. Fra gli imprenditori c’è rabbia, ma sono focalizzati nella ripartenza. Non c’è tempo da perdere. Non si può procedere con l’applicazione di prassi standard che mal si adattano ad un distretto come il nostro. Nel tessile vanno considerati anche i danni indiretti che si conteranno da giugno in poi. C’è da considerare anche che i fondi da cui dovrebbero attingere le province alluvionate sono risorse già messe a disposizione dell’alluvione dell’Emilia Romagna, dunque senza ulteriori uscite di cassa: vediamo che c’è un basso accesso da parte degli imprenditori emiliani per l’eccessiva burocratizzazione forse per paletti invalicabili".

Sara Bessi