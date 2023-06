Il raduno di automobili d’epoca

"Auto storiche a Montemurlo tra storia, arte ed enologia": è questo il titolo del raduno

con parata di automobili d’epoca che si terrà domani in piazza Don Milani a Montemurlo, a partire dalle 8.30. L’appuntamento è organizzato a cura di Aps Camet. I partecipanti sono circa una trentina. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle 8 alle 12 di domani nella piazza Don Milano sono istituti i seguenti provvedimenti: nella parte adibita a parcheggio, c’è sia il divieto di sosta con rimozione forzata; sia il divieto di transito, escluso i mezzi utilizzati per lo svolgimento della manifestazione.