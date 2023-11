Il racconto di una sfollata: "L’acqua entrava in casa. Ho avuto paura di morire. Salva grazie al gommone"

"Ho avuto molta paura. La strada sembrava un fiume e piano piano l’acqua saliva di livello così ho chiamato in Comune perché la nostra casa è a piano terra": Serena Viani abita con l’anziana madre Fiorella Piera Bresci, 82 anni, sulla via Statale al civico 94 e pur avendo vissuto altri allagamenti tipici della Statale di Seano, mai aveva visto una cosa del genere. "Quando ho capito che l’acqua entrava in casa ho temuto che saremmo rimaste intrappolate, erano le 3,30 di notte ma è arrivato velocemente il gommone con il personale della Croce Rossa di Firenze. Hanno preso in braccio la mamma per farla salire e io ho avuto il tempo di prendere il cellulare, il caricabatterie e un cambio di vestiti. Poi ci hanno portati al punto di raccolta, nel piazzale del Carrefour e da lì la Misericordia di Seano ci ha accompagnati alla palestra a Carmignano dove abbiamo passato la notte".

Sul gommone della Croce Rossa ha trovato posto anche Francesca Luciani che è una vicina di Serena e Fiorella: "Ci parlavamo dalla porta – racconta – ma non immaginavamo che l’acqua arrivasse così rapidamente in casa. Siamo state trattate benissimo dai volontari e non possiamo che ringraziarli". La signora Fiorella nel 1966 abitava a Tavola e ricorda bene l’alluvione ma in quel caso la famiglia fu risparmiata: "L’acqua arrivò fino al cimitero e la nostra casa era più avanti. Questa volta l’ho vista entrare dalla porta".

Irene Fabiani invece vive con la famiglia in via Lame a pochi metri da dove la Furba ha esondato: "Dalle 16 ha cominciato a piovere ed è durato fino alle 19, poi siamo saliti dall’inquilino del piano di sopra e rimasti con loro tutta la notte. Con due bambini piccoli e senza acqua in casa ho preferito spostarmi al centro di raccolta. La casa è devastata e ho potuto prendere solo qualche capo di vestiario e dei giochi per far passare il tempo ai bambini".

I piccoli giocano fra le brandine sistemate dalla Misericordia di Carmignano che distribuisce bevande calde e la colazione. Questi 50 letti (di cui una ventina occupati) giovedì sera i volontari sono andati a prenderli alla protezione civile de La Chiusa a Calenzano, attraversando una Prato già invasa dall’acqua, correndo un rischio non indifferente. La Mater Caritas ha fornito le coperte e durante la notte Spizzettando ha portato le pizze calde per tutti, sfollati e volontari.

L’esondazione della Furba, a Seano, ha causato allagamenti anche della via Statale al Poggetto di Poggio a Caiano. Un fiume d’acqua scorreva giovedì ser da via Lame, in piazza IV Novembre e fino alla via Baccheretana.

Ieri mattina la frazione "bassa" di Carmignano si è svegliata con l’acqua ancora alla Casa Rossa, sulla Statale e nella zona industriale. La Statale non è stata percorribile per tutta la giornata di ieri e la protezione civile ha pochi mezzi anfibi né ci sono idrovore sufficienti per aspirare acqua e ripulire.

"La conta dei danni la faremo nei prossimi giorni – spiega il vicesindaco Federico Migaldi – adesso bisogna togliere l’acqua. Abbiamo creato due punti di raccolta dei mobili e di tutto quello che è da buttare, uno in via Levi al parcheggio Carrefour e uno in via Lame, poi con Alia stiamo organizzando la raccolta porta a porta. Il punto di accoglienza sfollati resta aperto anche se tante persone si sono sistemate in autonomia da parenti o amici. Il circolo del Galli è disponibile per fornire pasti caldi la sera. Ci preoccupa il tempo di ripristino dell’impianto di Publiacqua alla casa Rossa perché l’acqua è essenziale".

M. Serena Quercioli