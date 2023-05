Il quid imprenditoriale. Con Pratofutura

La grande sfida per Prato continua a essere quella di mettere in campo una crescita strategica fondata sul percorso di aggregazione tra piccole e medie imprese. È questo uno dei temi centrali nel confronto con l’economista Severino Salvemini (foto), promosso da Pratofutura e dal Pin oggi alle 18 a Manifatture Digitali (ingresso libero). Guiderà l’incontro lo scrittore Giorgio Van Straten, interverranno la presidente del Pi Daniela Toccafondi, e il presidente di Pratofutura Marco Ranaldo. Salvemini, docente di organizzazione aziendale alla Bocconi e membro del comitato scientifico di Pratofutura, ha raccontato recentemente 53 storie di imprese italiane nel volume Il quid imprenditoriale, oltre la retorica del Made in Italy. "Prato ha tutte le virtù del Made in Italy contemporaneo - afferma l’economista - è un territorio dove è diffuso un grande spirito imprenditoriale, una passione per un artigianato d’eccellenza che va indietro a radici molto lontane del bello e del ben fatto, coniugati con una voglia di crescere anche internazionalmente". Nel corso dell’incontro Salvemini presenterà i segreti di quella che lui stesso definisce la composizione chimica inafferrabile che caratterizza il Made in Italy