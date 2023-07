Il pronto soccorso tiene Accessi contenuti Ma ora sale l’allerta per i prossimi giorni

"Per il momento il pronto soccorso regge". E’ quanto fanno sapere dall’ospedale Santo Stefano dopo la prima settimana di caldo africano. Il tanto temuto assalto al reparto di emergenza-urgenza per patologie legatle al caldo non c’è stato ma medici e sanitari sono in fermento per paura che la situazione possa cambiare da un momento all’altro, viste anche le previsioni meteo per i prossimi giorni. Da oggi infatti è prevista una nuova e più intensa ondata di caldo. Se se le previsioni non mentono, si attendono punte di calore oltre i 40° anche a Prato fra domani e martedì. Nella settimana appena passata, per fortuna, sono state poche le persone che si sono recate al pronto soccorso per problemi legali al caldo (soprattutto disidratazione), anche se il reparto sta registrando, oramai da qualche mese, un lento e costante aumento degli accessi. "La situazione sta tornando come quelle pre pandemia – dicono ancora dall’ospedale – Gli accessi si attestano intorno ai 220 al giorno. L’aumento, però, non è dovuto al caldo ma al fatto che man mano che ci si allontana dal Covid, gli accessi giornalieri crescono sempre più". I numeri sono ancora sotto i livelli raggiunti prima della pandemia quando i pazienti che si recavano al pronto soccorso di Prato (il più "frequentato" della Toscana dopo Careggi) erano arrivate a toccare una media di 280 unità giornaliere. Adesso siamo intorno alle 220 ma la situazione potrebbe precipitare in settimana complice la nuova ondata di caldo africano. Ancora non c’è stato il fenomeno dell’"accumulo di calore" che mette a rischio soprattutto le persone più fragili, come anziani o bambini. Motivo per cui valgono le solite raccomandazioni: bere tanta acqua, non uscire nelle ore più calde, mangiare frutta e verdura.

Intanto l’Asl Toscana Centro è intervenuta sulla tragedia che ha colpito un lavoratore morto in un magazzino in provincia di Firenze per "sospetta ipertemia". "A rischio sono soprattutto i lavoratori outdoor (cantieri edili, agricoltura) e indoor nelle aziende dove vengono effettuate lavorazioni a caldo – dicono dall’Asl –. Si ricorda che la legge impone l’obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compreso il microclima". Anche quest’anno come negli ultimi anni la Regione Toscana ha inviato a maggio una nota alle associazioni datoriali e dei lavoratori, specialmente di quelli che svolgono attività all’aperto (agricoltura ed edilizia) per richiamare il rischio, e fornire linee di indirizzo per affrontarlo.

Quest’anno la nota della regione è ancora più dettagliata degli altri anni: in primo luogo include una check list per individuare le attività a rischio per le quali deve essere effettuata la valutazione. Seguono indicazioni sugli strumenti utilizzabili, come misure ambientali con il Globotermometro (WBGT), per effettuare una valutazione di questo rischio che si intensifica ogni anno di più.

L.N.