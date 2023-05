Il progetto Welfare Cultura Mostra e asta benefica per la cura del Parkinson

"Per il Pecci si apre una nuova era, all’insegna della inclusione e dell’accessibilità. Riportare al centro del museo la collezione significa restituire valore ad un luogo che vuol essere, in prima istanza, uno spazio aperto alla comunità, nonché un punto di riferimento del contemporaneo per l’intero Paese oltre che a livello internazionale". Così Lorenzo Bini Smaghi, presidente della Fondazione per le arti contemporanee in Toscana, ieri ha commentato il nuovo allestimento negli spazi del Pecci progettati di Maurice Nio.

Un segnale di apertura alla comunità arriva anche da un’iniziativa che accompagna il nuovo allestimento, realizzata insieme a Fresco Parkinson Institute Italia Onlus. Il 31 maggio alle 19 saranno battute all’asta opere realizzate da persone con malattia di Parkinson, che da domani saranno in mostra negli spazi del Pecci. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto al sostegno delle attività del progetto "Arte e benessere: welfare culturale al Centro Pecci" in favore delle persone con malattia di Parkinson e delle loro famiglie e contribuiranno alla realizzazione di laboratori settimanali di attività di arte e di danza con il metodo Dance Well. Gli interventi previsti dal progetto possono contribuire a migliorare i sintomi motori e non motori della malattia di Parkinson e garantiscono la partecipazione dei pazienti, in quanto piacevoli e socialmente stimolanti. Inoltre alcuni studi hanno mostrato che tali attività, oltre ad avere un effetto benefico sulle capacità motorie, aumentano l’autonomia, migliorano il tono dell’umore, riducono il senso di vergogna e consolidano i legami sociali tra i partecipanti. Il Fresco Parkinson Institute Italia Onlus (FPII) Il FPII è una Fondazione senza scopo di lucro che nasce per volere del suo presidente, Paolo Fresco, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone con malattia di Parkinson e parkinsonismi. Insieme alla creazione di una rete europea di eccellenza clinica per la cura del Parkinson, i progetti sponsorizzati dalla Fondazione includono attività educative per pazienti, le loro famiglie e per operatori sanitari nel campo del Parkinson oltre a programmi di fellowship internazionali rivolte a neurologici e scienziati che lavorano nel campo dei disordini del movimento.