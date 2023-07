Il progetto "Prato Carbon Neutral" vince il Premio Urbanistica

Raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, come richiesto dall’Unione Europea. È l’obiettivo che si prefigge il progetto Prato Carbon Neutral, sviluppato dal Comune in quanto selezionato tra i 100 hub europei destinati a spingere tutto il resto dell’Ue verso lo stesso traguardo, entro il 2050 (carbon neutrality significa zero-impatto climatico, cioè emissioni zero di anidride carbonica e non solo) Grazie a questo progetto il Comune ha vinto il Premio Urbanistica, assegnato ogni anno durante Urbanpromo, la rassegna organizzata da Inu e Urbit. Il concorso è indetto da Urbanistica, storica rivista dell’Istituto nazionale di urbanistica, e assegna il premio ai primi tre progetti classificati in tre categorie . Il Comune è risultato vincitore nella categoria "Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana".

Prato è stata selezionata dalla Commissione Europea tra le 100 città dell’Unione che parteciperanno alla missione "100 città intelligenti e a Impatto Climatico Zero entro il 2030", la cosiddetta "Missione 100 Città". Nel biennio 2022-23 la Missione potrà contare su circa 360 milioni di euro di finanziamento, provenienti dal programma Orizzonte Europa, per avviare percorsi sinergici improntati sull’innovazione con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030 e grazie ai quali diversi settori potranno cooperare su soluzioni intelligenti, digitali e di altro tipo. Gli ambiti interessati dall’iniziativa sono quelli attinenti all’energia (edifici, attrezzature, strutture) e produzione e distribuzione di energia, ai trasporti, alla gestione dei rifiuti, ai processi industriali e uso dei prodotti, all’agricoltura. I riconoscimenti, assegnati per effetto della votazione di 550 esperti del settore, verranno conferiti a novembre a Firenze, dove verrà ospitato l’evento annuale di Urbanpromo sul tema dell’urbanistica. Premi, finanziamenti europei e meno di sette anni di tempo per raggiungere la "neutralità climatica". Chissà.