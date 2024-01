Il primo nato. Fiocco azzurro al Santo Stefano

Fiocco azzurro all’ospedale Santo Stefano nel primo giorno dell’anno: il primo nato del 2024 è infatti un bel maschietto, Williams Edison Ogheneruror, nazionalità nigeriana e residente a Prato. Il bimbo è nato alle 7,54 dell’1 gennaio e pesa 3,380 chili. L’ultima nata dell’anno che si è appena concluso è invece Mia Aurora Borselli, venuta alla luce il 31 dicembre alle ore 23,28 all’ospedale di Prato. Una bellissima bambina, peso 3,370 chili. Felicissimi i genitori, di Cantagallo.

Il totale dei nati nel 2023 al Santo Stefano è di 1883 bimbi, dato aggiornato al 29 dicembre, di cui 1004 maschi e 879 femmine. Importante l’incidenza dei neonati di nazionalità straniera: su 1883 bimbi, 1226 quelli italiani, 621 quelli di altre nazionalità. Ricordiamo che quest’anno l’ospedale pratese si è distinto per un record di nascite: ad aprile, nell’arco di appena 24 ore, vennero alla luce tre coppie di gemelli nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Due coppie di maschietti e una coppia di femminucce. Ma l’ospedale pratese è abituato a numeri straordinari, in quanto a nascite: solo un mese prima, nel marzo 2023, vennero alla luce infatti sedici bambini in appena 24 ore. L’agosto del 2022 si contarono invece 11 fiocchi rosa e 5 azzurri in un giorno e il 14 dicembre 2020 nacquero invece 6 femmine ed 8 maschi. E, c’è da scommetterci, anche in quest’anno che si è appena aperto la cicogna deciderà di far fare gli straordinari ai professionisti del Santo Stefano.