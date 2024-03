Il pressing degli imprenditori : "Costi raddoppiati e troppi disagi. Possiamo reggere tre settimane"

Tre settimane. E’ il tempo massimo che le aziende della Vallata ritengono di potere reggere con una situazione di viabilità critica come quella che si vive in questi giorni sulla 325. L’apertura del passaggio a nord, d’altronde, non assicura tempistiche coerenti con le esigenze delle aziende. A dirlo è Matteo Santi della Beste. "La situazione è gravissima – spiega -. Qui finisce che si blocca il distretto tessile, perché la Vallata ne è il motore fondamentale. Ho sentito parlare di due/tre mesi per riaprire la 325: spero sia uno scherzo. Al massimo si può reggere con questa viabilità per due/tre settimane e sono già un’enormità". Santi spiega anche l’aumento dei costi derivante dalle frane e dal caos 325: "Abbiamo dovuto noleggiare mezzi per stare nei 35 quintali di carico – aggiunge -. Sono raddoppiati i costi di carburante, abbiamo aumentato il numero di autisti, ci sono ritardi nel processo produttivo e ci sono difficoltà nel fare arrivare i clienti in azienda e ricevere le materie prime. Adesso la priorità è risolvere l’emergenza attraverso procedure d’emergenza, un po’ come successo a Genova col ponte Morandi. Poi, sempre con modalità d’emergenza, entro un anno bisogna arrivare al progetto definitivo per il collegamento con galleria verso Prato". A quantificare il danno economico è Riccardo Matteini Bresci del Gruppo Colle. "Per arrivare a Santa Lucia stamani (ieri mattina, ndr) sono servite due ore e mezza passando da nord - dice -. In pratica si faceva prima a piedi. Gli aumenti dei costi si aggirano intorno a 20 centesimi a chilo di materia prima. Tantissimo per una lavorazione povera come la nostra. Questo vale per l’industria, se si pensa agli artigiani allora la situazione è peggiore: non solo si mangiano il guadagno ma rischiano addirittura di andare in perdita, tra l’altro proprio nei mesi di boom del lavoro per il distretto". Matteini chiede di riaprire la 325 "col minore dei mali". "Serve un decreto d’emergenza facendo il meglio possibile sulla sicurezza – aggiunge -. Abbiamo fiducia che Regione e Provincia vadano in questa direzione, e che lo facciano in fretta. Il problema è imponente".

Giovanni Santi della Beste si sofferma invece sul "danno di immagine". "Prima c’era l’alluvione, ora la frana, i clienti si domandano in quale sfortunato e impervio punto d’Italia abbiamo la produzione – sottolinea -. Solo fra noi e il Gruppo Colle facciamo 500 dipendenti: possibile che si passi quasi inosservati a livello nazionale? Ormai non sappiamo più a chi rivolgerci. Forse se mettiamo tutti in cassa integrazione inizieranno a considerarci e a fare tavoli di crisi. Qui serve la galleria per risolvere il problema. Altrimenti ci dicano chiaramente: in Vallata servono solo agriturismi, la produzione fatela da un’altra parte, e noi ci adegueremo".

A muoversi sul tema 325 è anche Cna Fita Toscana Centro, cioè il settore dei trasportatori, che chiede "adeguati indennizzi per tutte le imprese danneggiate da questa calamità, compreso l’autotrasporto, e l’adozione di un piano di emergenza per la sr325". A farsi portavoce della richiesta è il presidente Mirko Portolano. "Intanto sarebbe opportuno che venga previsto un piano di indennizzo o di ristori per tutte le aziende colpite – dice -. Detto questo, considerato che la 325 è ostaggio di anni di incuria e mancata manutenzione, riteniamo necessario che si dia incarico per la redazione di un piano di emergenza per dare finalmente una soluzione alla viabilità in Vallata".

Stefano De Biase