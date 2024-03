Il Prato prova a ripartire dal Progresso

Archiviato lo stop casalingo contro l’Imolese che ha interrotto il tentativo di rimonta in classifica, subendo tra l’altro il sorpasso degli avversari dell’ultimo turno e precipitando in ottava piazza, la Juniores nazionale del Prato prova a ripartire. L’impegno è fissato per domani, ore 15, sul terreno del Progresso. I lanieri vanno ad affrontare una diretta rivale per le fasi nazionali. Il Progresso è infatti quinto a pari punti con l’Imolese e ha due lunghezze di vantaggio sul Prato, che ha subito il passato weekend il sorpasso proprio dai prossimi avversari a seguito del colpo esterno 4-1 sul campo del Victor San Marino. Il match è quindi particolarmente impegnativo e cruciale per il prosieguo del campionato. Vincendo i lanieri si rimetterebbero subito in carreggiata per lottare per un posto nelle fasi nazionali, mentre in caso di ko allora la classifica si farebbe ancora più complicata. Il vero rammarico resta comunque l’inizio 2024, perché le quattro battute d’arresto contro formazioni alla portata dei biancazzurri rischiano di pesare nella lotta alla fase nazionale.