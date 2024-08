Il Prato cala subito il tris. Gioco e buoni segnali

Ac Prato

3

Camaiore

0

Ac Prato: Fantoni (60’ Ricco), Romairone (70’ Oliverio), Monticone (46’ Matteucci), Marino (70’ Moussaid), Moreo (46’ Perugi), Remedi, Limberti (46’ D’Amato), Giusti (70’ Preci), Magazzu (60’ Cellai), Diana (70’ Girgi) Conson (83’ Sepe). All. Ridolfi.

Camaiore: Barsottini (80’ Barsaglini), Bologna (55’ Belli), Granaiola, Zambarda (75’ Velani), Zavatto, Anzilotti (80’ Pezzini), Amico, Nardi (46’ Adami), Bacci (55’ Kthella), Borgia (55’ Da Pozzo), Chiaramonti (80’ Maini). All. Cristiani.

Arbitro: Bolognesi di Siena

Marcatori: 18’ Magazzu, 30’ Moreo, 50’ Romairone (su rigore).

Buoni segnali al Lungobisenzio. Finisce con la vittoria del Prato per 3-0 l’amichevole disputata contro il Camaiore, formazione d’Eccellenza.

Un successo rotondo per i biancazzurri che indirizzano a proprio favore la sfida già nel corso del primo tempo. I lanieri sbloccano il punteggio poco prima della metà della prima frazione con Magazzu, bravo a ribadire in rete il pallone dopo una conclusione di Romairone. Dieci minuti più tardi è la volta di Moreo, che va a bersaglio da fuori area su assist di Limberti.

Nella ripresa giunge il tris del Prato. Dopo appena cinque minuti dal ritorno in campo, Romairone si presenta a tu per tu con Barsottini e viene atterrato dal portiere ospite. Dal dischetto si presenta lo stesso Romairone che con una conclusione potente centrale non lascia scampo all’estremo difensore ospite. Col passare dei minuti il ritmo cala e i due allenatori ne approfittano per dare minuti e fiato ai vari componenti della panchina. Mister Ridolfi manda in campo tutti gli uomini a disposizione, così da mettere benzina nelle gambe in vista dei primi appuntamenti ufficiali della stagione. Nel finale di gara da segnalare una conclusione di poco fuori di Kthella per il Camaiore, e un tiro di Remedi alto per questione di centimetri. Quasi allo scadere applausi anche per il subentrato Ricco bravo a deviare oltre la traversa un tiro dalla distanza di Granaiola.