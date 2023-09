Il pranzo non è buono, rivolta in carcere

Il pranzo non piace ai detenuti e scoppia la rivolta. Resta alta la tensione nel carcere di Prato dove, nel pomeriggio di mercoledì, alcuni detenuti hanno messo a ferro e fuoco la seconda sezione. Armati di spranghe di legno e macchinette da caffè inserite nei calzini hanno minacciato l’esiguo personale in servizio. La protesta è scaturita dopo le lamentele di alcuni detenuti che non gradivano il pasto. I detenuti hanno saccheggiato la Sezione, rompendo qualunque cosa gli capitasse tra le mani come telecamere, finestre e suppellettili. "E’ solo grazie al professionale intervento dei colleghi – ha detto Francesco Oliviero, segretario regionale Sappe –, supportati dal personale intervenuto dall’esterno e della caserma, la situazione e tornata alla normalità dopo alcune ore di mediazione". "Questa volta nessuno si è fatto del male, ma non si può andare avanti così. La situazione nel penitenziario, già denunciata dal Sappe, è preoccupante", attacca Oliviero. Sul caso è intervenuto anche Donato Capece, segretario generale Sappe: "Così non si può andare avanti: è uno stillicidio quotidiano. Le carceri sono un colabrodo per le responsabilità di ha creduto che allargare a dismisura le maglie del trattamento a discapito della sicurezza interna e in danno della polizia penitenziaria. Come Sappe faremo azioni di protesta". Capece auspica "in un celere intervento del Governo e si rivolge al capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Giovanni Russo: "Rinnoviamo l’invito a incontrare il Sappe per affrontare i temi più urgenti come i malati psichiatrici e la riorganizzazione di istituti di media sicurezza. Ma chiediamo anche l’applicazione dell’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede restrizioni adatte a contenere soggetti violenti e pericolosi. Sarebbe opportuno dotare la polizia penitenziaria del taser".