Il pranzo di primavera per sostenere la Caritas di Comeana

Un pranzo di primavera per sostenere il gruppo Caritas di Comeana. L’appuntamento di beneficenza si svolgerà domenica 7 maggio alle 13 al campo sportivo della Virtus Comeana, in via Lombarda, e le iscrizioni per partecipare sono già aperte al gruppo Caritas.

Il menu è molto ghiotto e prevede antipasto con prosciutto e crostini, come primi le mezze maniche al sugo di daino e il risotto agli asparagi; per secondo daino in umido con contorno e arista con patate e per finire dessert e caffè. Incluse anche le bevande per ogni tavolo.

La quota di partecipazione è 20 euro per il pranzo degli adulti e di 10 euro per i bambini.

E’ necessaria la prenotazione, da fare contattando i seguenti numeri: 349.4688801 (Tatiana) e 339.3511012 (Manuela), validi anche per informazioni.

Il ricavato dell’iniziativa servirà per sostenre e aiutare le famiglie bisognose della parrocchia.