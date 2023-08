Il portafoglio delle famiglie Prato sesta per indebitamento Pesano inflazione e caro mutui

Trentamila euro di debito medio per ogni famiglia della provincia di Prato. E’ quanto emerge dalla classifica stilata dall’ufficio studi della Cgia di Mestre e che fa riferimento all’anno 2022. Un importo che pone Prato al sesto posto in Italia come provincia più indebitata, restando dietro soltanto a Milano, Monza Brianza, Bolzano, Roma, e Como. Tra l’altro se facciamo il raffronto con queste altre province, quella di Prato è quella il cui indebitamento cresce maggiormente rispetto al 2021, facendo registrare un +5,9%. Incremento che ha portato Prato a scavalcare Firenze in questa speciale classifica, che vede poi in nona piazza Siena e in quindicesima Pisa. Guardando al raffronto con l’anno precedente, Prato è la seconda provincia d’Italia per crescita del debito medio familiare, dietro solo a Ravenna che fa registrare un pesantissimo + 9,1%. Il debito familiare medio pratese supera di oltre 7.000 euro quello medio italiano. Complessivamente lo stock dei debiti bancari in capo a tutte le famiglie italiane si è attestato sul livello record di 595,1 miliardi di euro ed è aumentato del 3,5 per cento rispetto al 2021. "Sebbene lo stock dei debiti sia in aumento a causa dell’inflazione, dell’incremento del costo dei mutui e dell’impennata delle bollette che hanno segnato negativamente gran parte dell’anno scorso, la situazione è critica, ma ancora sotto controllo - spiegano dalla Cgia di Mestre, l’associazione artigiani e piccole imprese -. E’ probabile che l’incremento dei debiti sia in parte riconducibile alla forte ripresa economica avvenuta nel biennio 2021-2022. Le aree provinciali più esposte economicamente, infatti, sono anche quelle che presentano i livelli di reddito più elevati".