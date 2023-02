Il Ponticello, ritorna il concorso letterario

Parte la nuova edizione del concorso letterario promosso dall’agriturismo Il Ponticello e patrocinata dal Comune di Vaiano e di Prato, che anno dopo anno ha visto una risposta sempre più positiva, portando alla luce, attraverso brevi racconti, un’umanità pulsante, fatta di minuta e autentica quotidianità.

L’edizione 2023 – è la quarta – si intitola "Trame, filati, tessuti e abiti" in omaggio al distretto tessile e alla Provincia di Prato, e si presta a moltissime declinazioni; basti pensare che la scelta di un colore o di un filato o in genere di un abito, è un linguaggio attraverso il quale ognuno di noi esprime un suo messaggio destinato agli altri. Non è perciò un argomento per soli "addetti ai lavori", ma chiunque può esprimere nel proprio racconto emozioni e avvenimenti del proprio vissuto.

Si tratta di scrivere un breve racconto (composto da 8mila battute massimo) e di spedirlo alla Segreteria del Concorso via mail all’indirizzo [email protected] entro il 15 maggio 2023 (e non dovrà recare, pena l’esclusione, il nome dell’autore o altro riferimento che ne consenta il riconoscimento).

Poi nel prossimo mese di giugno la giuria si riunirà per decretare i vincitori. Infine Il 9 e 10 settembre, in una due giorni ricca di eventi, si svolgerà la premiazione. E i premi? Logicamente un soggiorno gratuito in agriturismo per due persone. Chi volesse partecipare può trovare il regolamento e alcuni spunti utili all’individuazione dell’argomento in tema con l’edizione 2023 sul sito www.agriturismoilponticello.com nella sezione blog (dove si trova come news) oppure scrivendo a [email protected] o telefonando al 3334642997.