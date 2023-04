Il ‘ponte’ non riempie i ristoranti "Ma il weekend si è lavorato bene"

Sarà una festa della Liberazione non all’insegna di numeri eccezionali quella che vivranno i ristoranti pratesi. Le presenze di turisti nelle strutture ricettive cittadine non sembrano infatti destinate a tramutarsi in affari particolarmente succosi per i locali, che non faranno registrare il tutto esaurito per il pranzo odierno (a meno di un’impennata delle prenotazioni dell’ultimo minuto). L’impressione infatti è che per questo ponte, gli stranieri e gli italiani arrivati dalle altre regioni abbiano deciso di puntare su Prato esclusivamente o quasi come meta d’appoggio, per poi spostarsi nelle zone limitrofe, Firenze su tutte.

"La città mi sembra vuota e anche buona parte dei pratesi, visto il bel tempo, ha optato per viaggiare verso il mare – il racconto di Stefano Bonfanti, titolare di Interludio in via Pomeria – A livello di prenotazioni, il lavoro è stato normale, sicuramente poteva andare meglio. E’ vero anche che la Pasqua è stata davvero soddisfacente, dato che eravamo pieni. Adesso stiamo attraversando i mesi di bassa stagione, per cui il momento non è facilissimo. L’inflazione poi sta pesando sulle possibilità di spesa dei consumatori".

Anche al Pepe Nero non si avrà il sold out. "Per quanto concerne le prenotazioni, non siamo pieni, a differenza di Pasqua, però l’ultimo weekend è andato molto bene – dice il titolare dell’esercizio di via Zarini, Mirko Giannoni – Sarà un 25 aprile tranquillo. So che molti hanno preferito dirigersi verso le località di mare o d’arte approfittando del bel tempo".

A Giannoni fa eco Tommaso Gei de Il Capriolo. "Lavoreremo in maniera regolare. Clienti che vengono dall’estero? Ne ho qualcuno per oggi, ma prettamente per questioni lavorative, non proprio turistiche. Ma è normale – spiega il gestore dell’attività di via Roma – dato che il mio locale non si trova proprio in centro storico. Sono certo che gli esercizi posizionati lì ne avranno. Questo è anche un periodo altalenante per la ristorazione, ma come è sempre stato".

Alla luce di questa instabilità e della quantità di prenotazioni non proprio entusiasmante, qualcuno ha preferito non aprire nemmeno, prendendosi un giorno di festa. Una politica questa che non viene sposata da Simona Marinai de Le Barrique. "Noi siamo aperti tutti i giorni dell’anno, quindi sì, anche oggi. Abbiamo fatto questa scelta ormai da tempo, che prevede anche di essere un esempio per i colleghi per dare un migliore servizio alla città e al nostro centro storico – il pensiero della titolare del win bar di via Mazzoni – I turisti e gli avventori non sembrano mancare e devono quindi trovare un centro "aperto" e organizzato. Anche domenica è stata una giornata over booking. Speriamo solo che il meteo ci dia una mano".

Francesco Bocchini