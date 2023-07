Il Pnrr ingrana la marcia Via a 37 progetti su 50 Cinque cantieri chiusi Sul futuro incognita ditte

PRATO

Trentasette gare svolte, in corso o da bandire, sette cantieri aperti e altri cinque già chiusi su 50 progetti finanziati dal Pnrr e destinati a cambiare il volto di Prato. Più di un progetto su due, dunque, è già avviato nella corsa ai fondi ministeriali post Covid che valgono opere per 75 milioni di euro, di cui 58 finanziati dal piano di ripresa e resilienza. Burocrazia, regole cambiate in corsa, caro materie prime e carenza di tecnici hanno pesato invece, e non poco, sulla corsa ai fondi. Il Comune comunque ha tenuto botta con un super lavoro andato avanti nei fine settimana e anche la sera dopo cena per non perdere un’occasione d’oro.

"Si tratta di progetti che con il bilancio comunale non avremo mai potuto nemmeno pensare di finanziare – ammette il sindaco Biffoni – Certo, il lavoro è stato enorme e le difficoltà non sono mancate, ma siamo soddisfatti di quanto abbiamo fatto finora". Solo due i bandi andati deserti e da rifare: la Gualchiera di Coiano e la sostituzione degli infissi a Santa Caterina. "In altri tempi avremmo avuto una lista di cento aziende edili in gara, adesso se si arriva a cinque è tanto, ma del resto si tratta di tanti cantieri in partenza contemporaneamente", aggiunge Biffoni. A Prato resta meno del 30% dei progetti da affidare, quindi la strada sembra in discesa dopo aver centrato in anticipo il primo degli obiettivi imposti dal governo: entro il 30 luglio era necessario far partire le gare per non perdere 20 milioni di euro destinati alla rigenerazione urbana.

La parte del leone la fanno scuola e mobilità rispettivamente con il 28% e il 23% delle risorse impiegate. Seguono sport con il 18%, cultura con il 14%, manutenzioni straordinarie con il 9%, sociale con il 5% e digitale con il 2%. I 7 cantieri in corso riguardano manutenzione strade, servizi digitali e rimozione delle barriere architettoniche al Pretorio. I cinque già conclusi hanno toccato la sicurezza idraulica, l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo le strade, altri servizi digitali e la sostituzione degli infissi delle scuole Corridoni e Bruni. "Quando ho iniziato ad occuparmi del controllo dei progetti Pnrr, sembrava veramente un miraggio lontanissimo arrivare alla scadenza, invece con un preziosissimo ed assiduo lavoro, con grande competenza e dedizione gli uffici sono riusciti a portare tutto in fondo", conferma l’assessore Giacomo Sbolgi.

Nel dettaglio sul capitolo mobilità si è conclusa la gara per la realizzazione di vari tratti di piste ciclabili per 3,85 milioni di euro, sono stati approvati il progetto definitivo della ciclovia del Sole Verona-Firenze e il rinnovo delle flotte di bus per 8 milioni. Il totale degli interventi ammonta a 15,1 milioni di euro, di cui 13,5 coperti dal Pnrr. L’intervento più importante sul fonte della scuola invece riguarda la Pier Cironi per 16 milioni (di cui 10,6 da Pnrr). Concluse le gare per l’ampliamento dello spazio giochi Abatoni, per la riqualificazione della mensa della scuola Mascagni e per la riqualificazione energetica della Crocini di Paperino.

Silvia Bini