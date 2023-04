Il "Pit stop" che fa bene ai ragazzi

Comune, Società della salute e associazione Cieli aperti attiveranno all’interno di Officina Giovani lo spazio "Studio – Pit stop", per far fronte alle criticità che i ragazzi incontrano a scuola e che possono determinare rallentamenti, ritardi nello studio se non addirittura interruzioni di varia durata dell’iter scolastico.

Il nuovo spazio vuole rappresentare "una sosta temporanea e rigenerativa" per operare gli "aggiustamenti necessari" che aiutino i ragazzi a riprendere in autonomia il proprio percorso di studio, con il miglioramento delle proprie competenze cognitive, relazionali e di auto-stima.

Ai ragazzi verranno garantite attività di sostegno scolastico, volte sia al recupero delle lacune accumulate in specifiche aree disciplinari, sia all’apprendimento del metodo di studio, calibrato sui bisogni individuali. Il centro dell’intervento sarà il singolo studente, su cui verrà elaborato un piano personalizzato. Potranno essere attivati dei gruppi di studio che, attraverso la metodologia del cooperative learning, saranno impegnati nel perseguimento di obiettivi di apprendimento comuni. I tutor scolastici sono sia docenti che studenti universitari. Tutte le informazioni sono reperibili anche consultando i siti https:portalegiovani.prato.itstudiopitstop e www.cieliaperti.it.