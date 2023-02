Il piano di recupero ancora non c’è Fra burocrazia, covid, contese al Tar

E’ ancora tutto fermo intorno alla Fattoria Medicea. A cinque anni dall’acquisto all’asta (alla cifra di 1,6 milioni di euro) da parte dell’Immobiliare Ciottoli del gioiello rinascimentale situato all’interno delle Cascine di Tavola non si è arrivati nemmeno alla fine dell’iter di progettazione urbanistica. E questo la dice lunga su quanti anni serviranno ancora per vedere riqualificata la struttura. A fronte della presentazione di un ricorso al Tar, in ballo ci sono circa 10mila metri quadri di terreno e due edifici (il mulino e l’ex brillatoio) che i privati non vorrebbero cedere al Comune, e alla presentazione di uno studio di fattibilità (approvato con varie prescrizioni dalla commissione comunale Urbanistica), non si è arrivati da parte della proprietà nemmeno alla presentazione negli uffici del Comune del piano attuativo. A confermarlo è lo stesso assessore all’urbanistica Valerio Barberis. "Ad oggi non c’è niente – dice -. Con gli uffici restiamo in attesa di un progetto ufficiale per proseguire il dialogo aperto dopo la presentazione dello studio di fattibilità urbanistica". Di fatto sulla Fattoria Medicea i riflettori si sono spenti ad agosto 2020, quando la commissione urbanistica ha inserito una serie di paletti alla parte privata, in primis lo stop alla presenza...